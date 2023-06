Vibo Valentia: Al liceo scientifico “Berto” in scena l’Antigone

Antigone, la donna che non si piega davanti a leggi e regole che ritiene inique perché non considerano la pietà e la sacralità, che combatte per ciò che ritiene giusto e lo fa fino in fondo, anche a costo di morire. Questo il tema centrale della tragedia di Sofocle. Ed è stato questo il messaggio che gli allievi del Liceo Scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia hanno voluto consegnare al pubblico che commosso ha assistito nella serata di ieri alla rappresentazione teatrale che ha avuto luogo nell’aula magna della prestigiosa istituzione scolastica. «Abbiamo reinterpretato Antigone in chiave territoriale, – hanno affermato le allieve presentando l’opera – traslandola nella nostra meravigliosa terra di Calabria, terra in cui la sacralità delle leggi divine e della natura spesso vengono vilipese, umiliate e scavalcate da leggi scritte e da parte di uomini che, incardinati nei propri interessi perdono, di vista la bellezza e la meraviglia dell’esistenza». Il laboratorio teatrale, che ha avuto come lavoro conclusivo del percorso proprio la rappresentazione della tragedia di Sofocle, è frutto del modulo “Luci sul Berto” realizzato all’interno del progetto PON “Socialità, apprendimenti, accoglienza”. Gli allievi, quindi, sapientemente guidati dalla professoressa Paola Morani hanno potuto scoprire uno tra i drammi tebani che illustra l’eterno conflitto tra autorità e potere. «Creonte e gli astanti non osano ribellarsi al sistema, alle regole imposte, alla staticità di una società che ingabbia e soffoca l’essere in sé. Solo Antigone combatte – ha affermato la docente del “Berto” – e Antigone, in quanto donna, è una figura di un’attualità sconcertante. I progetti PON acquisiscono una valenza fondamentale nell’ottica di una formazione creativa ed organizzativa. L’Europa ci chiama a fare in modo che i nostri giovani acquisiscano competenze del fare, dell’agire e del costruire ed io credo che oggi si concreta ciò che vuol dire competenza». Per il dirigente scolastico Licia Bevilacqua la rappresentazione teatrale ha, infine, dimostrato che «l’iter formativo del nostro liceo non si limita solo alle discipline più propriamente tecniche e specifiche dell’indirizzo, i nostri allievi hanno dato una meravigliosa prova che il sapere umanistico, anche nei suoi aspetti più classici, come appunto quello della tragedia, completa e accompagna il percorso scientifico nell’ottica di una unitarietà del sapere».

Questi i nomi degli studenti che hanno messo in scena l’Antigone: Benedetta Cozzolino, 4a A Scienze Applicate (Antigone); Ivan Calì, 4a A Scienze Applicate (Creonte); Irene Crigna, 3a E indirizzo Ordinario (Euridice); Elena Barbaro, 3a E indirizzo Ordinario (Ismene); Giulia Cristofaro 3a B Indirizzo Sportivo (Tiresia); Giacomo Cugliari 3a B Scienze Applicate (Emone); Manuel Aragona, 4a A Scienze Applicate (Polinice; Nicola Mazzarella, 3a B Indirizzo Sportivo (guardia); Melissa Solano, 3a B Indirizzo Sportivo (ragazza); Giuseppe Aversano, 3a B Indirizzo Sportivo (manovale); Martina De Vito, 4a A Scienze Applicate (voce narrante); Asia Barbagallo, 3a B Scienze Applicate, e Caterina Spinelli, 2a B Indirizzo Sportivo (presentatrici); Antonio Castagna, 4a A Scienze Applicate (tecnico del suono); Antonio Galati, 4a A Scienze Applicate (aiuto tecnico); Regina Matani, 3a B Scienze Applicate (sceneggiatrice); Teresa Boragina, 4a A Scienze Applicate (costumista); Suamy Sicary, 3a B Scienze Applicate (aiuto costumista); Daniela Destito, 3a B Scienze Applicate (truccatrice di scena); Vincenzo Bombara, 3a B Scienze Applicate (editing); Ennio Grillo, 3a B Scienze Applicate (aiuto sceneggiatore).

