“Alcesti è viva”, al Sistema bibliotecario la tragedia di Euripide riproposta da studenti vibonesi

“Alcesti è viva”, la dimostrazione di lavoro finale del laboratorio di pedagogia teatrale (Progetto officine della terra, Teatro) è stato ospitato nelle sale del Sistema bibliotecario vibonese. Un evento organizzato dalla docente Eleonora Cannatelli e realizzato grazie al sinergico lavoro di “Insieme verso nuovi orizzonti”, teatro “Labrys”, Sbv e Associazione culturale “Hermit Crab”. L’iniziativa, ha inteso precisare la professoressa Cannatelli «ha voluto rispondere all’esigenza di educazione ai sentimenti che non sempre le famiglie riescono a soddisfare. L’idea- aggiunge – era quella di cercare nella cultura greca i principi dell’educazione, comportamento, conoscenza di sé». Altresì, tramite il progetto si è voluto «rispondere ad una emergenza che riguarda la Calabria e anche regioni come Puglia, Toscana, Campania dove molti giovani soffrono la povertà educativa e la dispersione scolastica».

Perché Alcesti? «I ragazzi – ha sottolineato la docente – oggigiorno presentano grandi fragilità nei riguardi di temi come l’amore, la morte, la donna, il rapporto con il potere, l’ospitalità». La tragedia di Euripide, scritta nel 438 a. C., e la sua rivisitazione «hanno consentito ai partecipanti e agli stessi attori grandi spunti di riflessione in un momento in cui la società esprime grande crisi delle certezze e bisogno di cultura dei valori».

«La regia di Ester Tatangelo – ha precisato la professoressa Cannatelli – ha consentito a noi interpreti di elaborare nel nostro vissuto il significato di un messaggio più che mai attuale. Alcesti come Medea, Ecuba, Elettra, Andromaca, Ifigenia. Le donne di Euripide – ha rimarcato – si ergono a criticare la condizione femminile in una società maschilista, interrogandosi sul senso della giustizia in una società che vuole la donna chiusa nello spazio del gineceo. L’eroismo appartiene all’uomo che va in guerra, che si dedica alla politica, che legifera. Così le donne si interrogano sul potere e sui principi fondanti della democrazia. Nel cercare la giustizia si fanno giustizia da se’. Al pari il desiderio di essere rispettate nell’amore non in funzione della prole ma come parte di una sola entità. L’universalità del messaggio è stata raccolta da un attento e numeroso pubblico».

Un ultimo commento, viene rivolto ai protagonisti: «Bravi tutti i ragazzi del Liceo scientifico Berto, Carmen Porcelli, Lara Giofrè, Domenico Rotiroti ed Elisa Arena della classe III A che per la prima volta hanno affrontato un lavoro di così alto spessore. Altrettanto brave Federica e Virginia Lo Schiavo. Un sentito grazie al direttore del Sistema bibliotecario Fabio Signoretta, alla nostra Nella Morano esperta classicista e a Lucia Quattrocchi che con la sua musica ha reso tutto più magico. L’iniziativa è stata supportata da Terra teatro emozione».

