Vibo, al liceo classico “Morelli” va in scena il Festival della scrittura

Il liceo classico “Morelli” di Vibo Valentia ha ospitato il Festival della scrittura. L’appuntamento si è tenuto nell’aula magna dell’istituto consentendo agli studenti di cimentarsi sui temi di cittadinanza e costituzione, sulle competenze specifiche di lettura e comprensione del testo, produzione orale, recitazione espressiva, empatia e inclusione. Una giornata dedicata alla cultura, fortemente voluta dal preside Raffaele Suppa e curata dalla docente Maria Concetta Preta.

Tra i momenti salienti della manifestazione, la presentazione del libro di Ivan Fiorillo, “L’acqua è blu ma non a scuola”. In tale contesto, i ragazzi si sono confrontati con l’autore in merito alla comunicazione contemporanea, le bufale o fake news, la menzogna tacciata per verità, le false credenze e i miti da sfatare, passando dallo scetticismo greco antico di Luciano di Samosata alla semiologia postmoderna di Umberto Eco.

In occasione della giornata, inoltre, si è tenuta la consegna degli attestati di partecipazione al Concorso “Dante secondo lei”, in collaborazione col Comitato “Dante Alighieri” di Vibo Valentia rappresentato dalla presidente Maria Liguori Baratteri. La classe III D ha prodotto altresì una serie di narrazioni dantesche, di Storytelling creativi e un questionario sulle emozioni consapevoli, dopo aver letto il libro di G. Poli e aver dato vita alla performance recitativa “Quadrilogia d’Amore”, scritta dalla docente Preta. Oltre al collegamento con il giornalista Antonino d’Anna di radio Libertà Milano, l’evento è stato arricchito dall’omaggio del dirigente scolastico Suppa alla vincitrice del Premio internazionale di poesia “Tropea Onde Mediterranee”, l’alunna Emanuela Pontoriero (III D).

