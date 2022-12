Gli studenti del liceo Morelli di Vibo donano buoni spesa per le famiglie bisognose

Gli studenti del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia questa mattina hanno consegnato i buoni spesa ai parroci di tre chiese della città. È la conclusione di una serie di iniziative promosse nei giorni scorsi dai ragazzi che hanno organizzato un mercatino solidale e un concerto nella palestra. Il ricavato delle varie attività è stato suddiviso in buoni spesa da 25 euro ciascuno che andranno alle famiglie in difficoltà.

La consegna dei buoni è avvenuta nelle scorse ore. I ticket sono stati distribuiti a don Enzo Varone, della chiese di Santa Maria la Nova, a don Gaetano Currà della Regina Pacis e a don Piero Furci della Sacra Famiglia. «Abbiamo deciso di suddividere i buoni spesa in tre chiese distanti l’una dall’altra in modo da potere raggiungere – fanno sapere Riccardo Manduca, Nicola Lombardi e Stefano Colaci – tutte le famiglie». Un piccolo gesto per regalare un sorriso nel giorno più atteso dell’anno. «Non potevamo non pensare in questi giorni a chi si trova in difficoltà economiche. È un modo per fargli sapere che non sono soli e per augurargli un sereno Natale», concludono i ragazzi.

LEGGI ANCHE: Natale a Vibo, don Varone chiede «una società giusta, ma ciascuno faccia la propria parte con carità»