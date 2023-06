Vibo, la fruibilità del Parco archeologico al centro di un incontro promosso al Liceo classico

Che tipo di interesse e attenzione hanno, oggi, città e territorio, in tutte le loro articolazioni, sulla funzione del Parco Archeologico legata alla inderogabile necessità di pensare ad un nuovo momento di studio atto a favorire un rivisitato progetto di interventi e conseguente utilizzo dei siti capaci di condurre verso la più ideale fruibilità? In particolare: come la politica e le istituzioni, e perché no anche associazioni e appassionati di settore, dimostrano sensibilità, cura e rispolverata propensione verso un bene storico ambientale così accattivante?

A questi ed altri, sempre attuali e forse anche un po’ inquietanti interrogativi, intenderà dare una convincente risposta l’atteso evento sul tema: “Il Parco Archeologico di Vibo Valentia tra storia e fruibilità”, ideato da “Ali di Vibonesità”, presieduta da Tony Bilotta, che continua a puntare la sua scommessa verso il più pieno coinvolgimento dei giovani ritenuti, sempre più prioritariamente, i più autentici e credibili protagonisti del futuro. Ad ospitarlo ancora una volta l’aula magna del Liceo classico “Michele Morelli” di Vibo Valentia.

L’evento riveste serio e concreto punto di riferimento nel percorso volto ad aiutare il territorio con i suoi cittadini a riappropriarsi dei propri beni archeologici che hanno fatto grande la sua storia. A rafforzare quest’ultima convinzione sulla forte attualità della idea è intervenuto, qualche giorno fa, un pensato propedeutico incontro di Giuseppe Lonetti, presidente della Commissione Ambiente e Arte di “Ali di Vibonesità”, con Titty Preta del Coordinamento didattico del Liceo e gli studenti delle ultime classi del “Michele Morelli”, finalizzato alla partecipazione attiva degli stessi alle tematiche legate al Parco archeologico di Vibo Valentia su cui, a partire dalle ore 9 di martedì 6 giugno, relazionerà Fabrizio Sudano, soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio della città metropolitana di Reggio Calabria e della Provincia di Vibo Valentia.

A condurre sarà lo stesso Giuseppe Lonetti mentre l’intervento di Fabrizio Sudano sarà preceduto dai saluti di Raffaele Suppa, dirigente Scolastico, la docente Titty Preta e Nicola Lombardi della 5^ classe del “Michele Morelli”. “Il tema è di assoluto interesse perché – spiega, tra l’altro, Giuseppe Lonetti – investe aspetti molteplici della dimensione sociale e culturale della città. Il “Parco” non è solo un luogo da visitare perché rappresenta la memoria pulsante attraverso la quale ripensare, costantemente, vivendolo, alla più esatta dimensione del proprio retaggio e quindi della propria città e territorio”.

