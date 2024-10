Il sindaco Enzo Romeo eletto all’unanimità nuovo presidente del Sistema bibliotecario vibonese

Il sindaco di Vibo Enzo Romeo è stato eletto con unanime consenso nuovo presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese. Una prima mossa per far uscire la struttura dalle sabbie mobili in cui è rimasta bloccata dopo essere stata travolta dai debiti e da un’inchiesta giudiziaria che lo scorso maggio ne ha coinvolto i vertici.

La decisione è stata assunta ieri durante l’assemblea dei sindaci dei Comuni aderenti al Sistema bibliotecario vibonese presieduta inizialmente dal primo cittadino di Limbadi Pantaleone Mercuri, il quale ha assunto il ruolo per anzianità e che, dopo aver verificato la presenza dei membri, ha nominato il sindaco di Jonadi Fabio Signoretta come segretario verbalizzante.

Romeo ha espresso di sua spontanea volontà la propria disponibilità a ricoprire la carica di presidente e ha proposto un piano economico e finanziario di rientro del quale prevede l’attuazione entro il 31 dicembre 2024. L’assemblea si è conclusa con un rinnovato spirito di collaborazione tra i Comuni, sottolineando l’importanza del Sistema bibliotecario per il territorio e per la promozione culturale nella provincia di Vibo Valentia.