Biblioteche calabresi, il sindaco Romeo: «Vibo ha bisogno del sostegno della Regione»

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, unitamente all’assessore alla Cultura, Stefano Soriano, ha partecipato, in qualità di presidente del Sistema bibliotecario vibonese, all’incontro programmatico tra la Regione Calabria e i Sistemi bibliotecari territoriali avente ad oggetto la riqualificazione, il potenziamento e il miglioramento del Polo regionale e del Sistema bibliotecario regionale.

La riunione, svoltasi alla Cittadella di Catanzaro, presieduta dall’assessore regionale alla Cultura Caterina Capponi, ha visto la partecipazione della dirigente generale del dipartimento Istruzione e Pari opportunità, Maria Francesca Gatto, della dirigente del settore Cultura, Ersilia Amatruda, oltre a quella dei rappresentanti degli altri Sistemi bibliotecari della Calabria.

Il sindaco Romeo ha ricordato il grande lavoro svolto in questi anni dal Sistema vibonese, rimarcando le numerose attività a beneficio di una vasta utenza e di ogni fascia di età a cominciare dai bambini. Tenendo presenti le note difficoltà che attraversa l’ente culturale, il primo cittadino di Vibo Valentia ha ribadito la richiesta di un sostegno regionale affinché si possa intervenire per migliorare l’attuale condizione e si è individuata una strada percorribile per garantire, anche in futuro, l’erogazione dei servizi culturali ad opera del Sistema bibliotecario vibonese.