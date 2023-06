Vibo, Sistema Bibliotecario Vibonese: aderiscono due Comuni

Nuove adesioni per il Sistema Bibliotecario Vibonese, ente costituito ai sensi dell’art. 24 della Legge 142/1990 e specificamente previsto dalla legge della Regione Calabria, che opera nell’ambito del coordinamento delle strutture bibliotecarie e archivistiche dei comuni consociati e da “Centro Sistema” anche per numerosi altri poli pubblici e privati. Con apposite deliberazioni, infatti, hanno deciso di aderire al Sbv due nuovi Comuni, ovvero il Comune di Cessaniti e il Comune di Spadola, per i quali rispettivamente il 5 maggio e il 23 giugno il Comitato di gestione dei sindaci ha approvato l’adesione, per come previsto da Statuto. “Un segnale certamente più che positivo, – fanno sapere dal Sbv – che va nella direzione di una partecipazione e condivisione sempre più ampia di strategie di sviluppo culturale sull’intero territorio provinciale. La mission dell’ente, d’altronde, è proprio quella di riuscire ad incrementare e formare nuovi poli e nuovi operatori su tutto il territorio provinciale, anche per contrastare attraverso la cultura uno spopolamento ormai regnante. L’obiettivo, certamente ambizioso, posto dal nuovo presidente del Sbv Fabio Signoretta di riuscire ad avere una Biblioteca per ogni Comune passa inevitabilmente da una rivitalizzazione del Sistema Bibliotecario, atteso che quest’ultimo ente rappresenta un baluardo indispensabile in termini di patrimonio materiale ed immateriale per le piccole realtà locali. Territori locali che anche nel periodo estivo saranno coinvolti dal Sbv, con iniziative che vedranno protagonisti i nuovi volontari di Servizio Civile che tra qualche settimana prenderanno servizio presso l’ente; un’occasione importante di ripartenza e coinvolgimento delle comunità locali in vista delle importanti iniziative che il Sistema ha in serbo per il periodo autunnale”.

LEGGI ANCHE: Il Sistema Bibliotecario Vibonese cerca volontari da inserire nella gestione ordinaria

Fondi per le biblioteche calabresi, ecco la graduatoria: risorse per Sbv e Comune di Vibo

Vibo, volano dardi infuocati sull’ex gestione del Sbv: la dirigente del Comune attacca Floriani