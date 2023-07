Pizzo, tutto pronto per lo spettacolo d’arte coreografica “Start Over – Ricominciare”

Si svolgerà domenica 9 luglio alle ore 21.00 in Piazza della Repubblica a Pizzo, lo spettacolo d’arte coreografica “Start Over – Ricominciare”, organizzato dal movimento di volontariato “Operazione Mato Grosso” e patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Pizzo. L’evento è totalmente gratuito, tuttavia saranno accolte offerte per lo spettacolo che andranno devolute ai poveri dell’America Latina. I ragazzi dell’Operazione Mato Grosso, fanno parte di un movimento laico che aiuta i poveri dell’America Latina in Perù, Brasile, Ecuador e Bolivia. Tutto il ricavato dei lavori che svolgono durante il loro tempo libero, viene interamente donato alle missioni dei volontari che vivono tra i poveri in quelle zone.

Lo spettacolo a cui si assisterà, è l’espressione dell’anima del periodo che abbiamo vissuto durante il Covid, un tempo che scorre, l’ora che si ferma al 2019 fino ad arrivare al 2023, trovare la voglia di alzare lo sguardo verso il cielo e desiderare una vita intensa recuperando i valori che il Covid a molti ha fatto perdere: le relazioni, la fiducia e l’apertura verso gli altri. Così le loro performance saranno l’espressione per ricominciare: le bolle di sapone, per esprimere il colore della vita; il fuoco, l’energia che dobbiamo avere; la danza acrobatica, la libertà; i disegni proiettati, la creatività; il cerchio acrobatico, uscire dai limiti; le ombre cinesi, espressione dell’essenziale. Dunque uno spettacolo da non perdere tra arte, musica e danza che segna anche l’inizio delle iniziative dell’estate di Pizzo.

