Zungri, conferito il Premio mariano 2023 per il settore sanitario al cardiologo Pontoriero

Il dottore Domenico Pontoriero con il Comitato Festa 2023

È stato assegnato al cardiologo Domenico Pontoriero, lo storico Premio mariano di Zungri, giunto alla sua XIV edizione, dedicato al settore sanitario. La cerimonia è si è tenuta all’interno del Santuario diocesano “Sancta Maria ad Nives” al termine delle funzioni religiose del noverato alla Madonna della Neve i cui festeggiamenti sono in programma per il 5 agosto. Il Premio è stato consegnato da don Domenico Caruso, rettore della Basilica minore – Santuario della “Madonna dei poveri” in Seminara. «Un riconoscimento sentito – spiega il parroco di Zungri don Giuseppe Larosa – per un medico sempre in prima linea per la tutela della salute e della dignità della persona, unanimemente riconosciuto solerte e competente, protagonista dei valori ispiratori del Servizio sanitario». Domenico Pontoriero, laureatosi in Medicina e Chirurgia e poi specializzatosi in malattie dell’apparato respiratorio, ha lavorato per il servizio di Cardiologia dell’Unità operativa di medicina del nosocomio di Tropea dal quale recentemente, dopo una lunga carriera, si è pensionato. Questa la motivazione del Premio: “Da sposo, padre di famiglia a medico cardiologo, Mimmo Pontoriero rappresenta un bellissimo esempio di vita destinata al servizio della sanità pubblica e della comunità, reso sempre con una straordinaria umanità, rigore morale e un cospicuo patrimonio di competenze. La comunità di Zungri, assieme all’amministrazione comunale, al Comitato Festa 2023 e al suo parroco don Giuseppe Larosa, memore di un’antica e sempre rinnovata amicizia, si onora di conferire il Premio mariano 2023″.

LEGGI ANCHE: Zungri, il Comitato festa a lavoro per la manutenzione del Santuario mariano

Gli antichi portoni a Zungri celebrano la tradizione contadina: «Puntiamo ad un museo a cielo aperto» – Foto

Zungri, il sindaco vieta l’utilizzo dell’acqua per usi non domestici

Agricoltori senz’acqua nel Briaticese: conclusi i lavori di ripristino del bypass sul Murria