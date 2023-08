A Briatico la I^ Edizione del Premio Poetico – Letterario “Luigi Maria Lombardi Satriani”

Il prossimo 19 agosto, a Briatico, si terrà la Cerimonia di premiazione dei poeti vincitori e finalisti della I Edizione del Premio Poetico – Letterario “Luigi Maria Lombardi Satriani”, di cui è Presidente Michele Petullà – giornalista, poeta e saggista vibonese, vincitore di diversi prestigiosi premi letterari in ambito nazionale, con una grande esperienza maturata nel settore –. Un Premio che si candida a diventare di prestigio, come prestigioso è il nome a cui è intestato e dedicato: Luigi Maria Lombardi Satriani, fine intellettuale, antropologo e poeta, influente accademico, considerato tra i più autorevoli studiosi di antropologia del suo tempo, grande protagonista degli studi riguardanti il Sud, il folklore, le culture e le tradizioni popolari. La Cerimonia si aprirà con l’inaugurazione – da parte delle autorità cittadine e degli organizzatori del Premio –, alle ore 19:00, di una Mostra d’Arte animata da diversi artisti – pittori e scultori – della provincia di Vibo Valentia, che farà da corollario e cornice alla premiazione dei poeti e si protrarrà per tutta la serata. Alle ore 20:30 prenderà il via la premiazione dei poeti vincitori e finalisti del Premio. Tra essi ci saranno poeti della provincia vibonese e delle altre provincie calabresi, ma anche poeti provenienti da altre regioni italiane – Sicilia, Campania, Puglia, Toscana, Lombardia –. Nel corso della manifestazione ci saranno due momenti particolarmente importanti, che vedranno come protagonisti due ospiti illustri: Paolo Battistel e Vito Teti.

Paolo Battistel – torinese, docente universitario e scrittore, esperto di fiabe e mitologia precristiana – presenterà il suo ultimo libro L’arcolaio delle fiabe – Oligo Editore, Verona 2023 –, conversando con il Presidente del Premio, Michele Petullà. Prendendo le mosse dallo studio del mito e del folklore europeo, Paolo Battistel si avventura, in questo libro, nei recessi più profondi delle fiabe, antiche storie generate all’alba dell’umanità e solo in apparenza tanto semplici da sembrare “storie per bambini”, ma che in realtà portano in grembo simboli tra i più arcaici: perché la fiaba è un racconto sacro, fondativo del carattere e della memoria di un popolo. A Vito Teti – calabrese, già docente universitario, scrittore e antropologo dei luoghi e della “restanza”, che ha ben saputo coniugare linguaggio antropologico e linguaggio letterario – sarà conferito il primo Premio Cultura alla Carriera “Luigi Maria Lombardi Satriani”. Nel corso della manifestazione, inoltre, sarà presentato ufficialmente il volume BriaticoLetteraria: poesie e luoghi. Il volume, curato da Michele Petullà ed edito dalla Casa Editrice vibonese Libritalia, non è una semplice antologia poetica: esso, infatti, oltre a raccogliere le poesie vincitrici, finaliste e selezionate del Premio, contiene – di seguito ad un breve pensiero di Mariateresa Centro, vice-sindaco e assessore alla Cultura di Briatico, su “luoghi e identità” e ad un’approfondita Prefazione da parte del curatore dal titolo emblematico “Un Premio che unisce Poesia e Antropologia” – anche una riflessione del prof. Paolo Battistel su “Le radici e la poesia” – non casuale ed appositamente scritta per il volume in questione –; una riflessione su “Luigi Maria Lombardi Satriani e la prospettiva critica dell’antropologia”, elaborata su materiale e considerazioni del prof. Fulvio Librandi – antropologo e docente universitario dell’Università della Calabria –; un pensiero di Alfonso Lombardi Satriani sul padre, Luigi Maria, e il suo modo di intendere la poesia come strumento di conoscenza; la motivazione del Premio Cultura alla Carriera conferito al prof. Vito Teti ed un breve suo profilo quale “antropologo dei luoghi e della restanza”, entrambi opera di Michele Petullà; una puntuale presentazione del volume da parte del Presidente della Giuria, Domenico Pisana. Il volume sarà donato in omaggio a tutti i poeti vincitori e finalisti del Premio, ai componenti di giuria, agli ospiti della cerimonia di premiazione, alle autorità presenti, e sarà successivamente presentato in diversi luoghi e utilizzato come strumento di promozione del territorio e del Premio stesso. Il reading poetico, infine, sarà affidato alle voci di Eleonora Rombolà e Antonio Fortuna – attori della compagnia teatrale vibonese La Ribalta –, i quali interpreteranno le poesie vincitrici, mentre la parte musicale vedrà protagonista il chitarrista Enrico Damiano Vallone, di Briatico. Il Premio, organizzato in collaborazione da: Comune di Briatico, Associazione Intersezioni Culturali, presieduta da Michele Petullà, e Pro loco, presieduta da Michele La Piana, gode del patrocinio culturale dell’Università della Calabria e del Dispes (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali), diretto dal sociologo Giap Parini; della Fondazione Carical, presieduta da Giovanni Pensabene; della Provincia di Vibo Valentia, presieduta da Corrado L’Andolina; del Sistema Bibliotecario Vibonese, presieduto da Fabio Signoretta; della Biblioteca comunale di San Mango d’Aquino, diretta da Antonio Chieffallo.

