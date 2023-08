Tropea, a settembre il convegno internazionale di astrofisica

L’astrofisica Ilaria Ruffa

Il salotto di questo importante evento, che si svolgerà a Tropea dall’11 al 15 settembre, sarà l’ex monastero di Sana Chiara. A partecipare al convegno internazionale dal titolo “Agn on the beach – The many facets of fuelling and feedback in jetted Agn”, saranno un centinaio di scienziati provenienti da ogni parte del mondo. Il convegno è organizzato dall’astrofisica vibonese Ilaria Ruffa e patrocinato, tra gli altri promotori, dal Comune di Tropea e dall’Università della Calabria. L’evento, altamente specialistico, si terrà a porte chiuse e l’ingresso sarà consentito solo ai partecipanti selezionati e provvisti di apposito badge. Alla manifestazione saranno dunque presenti la stessa Ilaria Ruffa (Cardiff University, chair), Marisa Brienza (INAF-OAS, IT), Timothy Davis (Cardiff University, UK), Fabrizio Fiore (INAF-OAT, IT), Robert Laing (SKAO, UK), Filippo Maccagni (ASTRON, NL), Nicole Nesvadba (OCA, FR), Isabella Prandoni (INAF-IRA, IT), Stanislav Shabala (UTAS, AU) e Pasquale Temi (NASA-ARC, US). Ulteriori interventi saranno poi tenuti da Martin Bourne (Cambridge University, UK), Francoise Combes (LERMA, FR), Judith Croston (Open University, UK), Dominique Eckert (University of Geneva, CH), Chris Harrison (Newcastle University, UK), Raffaella Morganti (ASTRON, NL), Thaisa Storchi-Bergmann (UFRGS, BR) e Dipanjan Mukherjee (IUCAA, IN).

LEGGI ANCHE: Festival d’autunno, a Tropea il concerto dell’Alkantara MediOrkestra

Tropea, tutto pronto al Santa Chiara per l’evento sul Codice Romano-Carratelli

Cooperazione tra territori, il Gal Terre Vibonesi promuove un evento nazionale