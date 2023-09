Castrolibero, Gregorio Corigliano e Piero Praticò ospiti dell’evento culturale “Impressioni di settembre”

La quinta tappa della rassegna culturale di Castrolibero, “Impressioni di settembre”, si terrà oggi, 18 settembre, alle ore 18:30 in piazza Mario Dodaro, largo degli Aquiloni. Sul palco Gregorio Corigliano, giornalista e già caporedattore della sede Rai in Calabria, assieme a Piero Praticò, converseranno con Antonio Alizzi, giornalista LaC News24 e Cosenza Channel, dell’ultimo volume: “Santiago. Dialogo tra un pellegrino ed il suo amico giornalista” (Città del Sole). Il cammino di un pellegrino è il modo per mettersi in contatto con la parte interiore di sé. Il Cammino di Santiago non è solo un insieme di itinerari storici, ma anche, come lo ha definito il Papa, “uno strumento per la costruzione di una coscienza e di una cultura europea”. Saint Jean de Port – Santiago de Compostela, uno dei tratti più difficili e lunghi del Cammino di Santiago. Passi, strade, vite e storie che si incrociano e si raccontano. Raccontano luoghi ed emozioni, tutto trasuda spiritualità e storia, in questi lunghi 780 km.

Tutto nasce da un post su Facebook, due vecchi amici e un itinerario che diventerà presto un racconto. Da una parte Gregorio Corigliano, giornalista e già caporedattore della sede Rai in Calabria, che si trova a leggere quotidianamente, rispondere e sostenere l’amico di sempre, Piero Praticò. Tra un post e una foto, il cammino di Piero, funzionario di diversi istituti di credito e docente di sociologia, prende forma: riuscendo a concludere l’itinerario più lungo. L’avventura di Praticò, raccontata da Corigliano, sul palco della rassegna, assieme al giornalista Antonio Alizzi. Alla fine di ogni tappa si potranno degustare i prodotti tipici locali e acquistare i volumi degli autori allo stand della Ubik.

