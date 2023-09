“L’acqua è blu ma non a scuola”, a Vibo la presentazione del libro di Ivan Fiorillo

Si inaugura un nuovo ciclo di presentazioni con un incontro sulla disinformazione che circola tra i banchi di scuola: appuntamento per venerdì 22 settembre 2023 alle 18:30 presso la “Libreria Cuori d’inchiostro” a Vibo Valentia. L’autore Ivan Fiorillo, conduttore di “PodcastFiore” – il primo e unico prodotto mediatico che racconta il backstage della divulgazione – , dialogherà con il docente Gernando Marasco, apprezzato insegnante del Vibonese e fautore di una cultura dinamicamente vicina alla giovani generazioni. Al centro del dibattito il libro scientifico “L’acqua è blu ma non a scuola”, che affronta il tema sempre più caldo delle fake news – un’espressione abusata e strumentalizzata, che sarà correttamente contestualizzata e storicizzata, distinguendola dagli apparenti sinonimi – e discute la pericolosa presenza di informazioni errate nei più aggiornati testi scolastici. Una lunga ricerca mai realizzata prima e che ha visto la collaborazione di esperte ed esperti per i campi affrontati: dalle scienze alla matematica, dall’arte alla storia. Uno studio che espone a chi fa educazione le evidenze della psicologia sulla crucialità dei primi anni di apprendimento, evidenziando gravi responsabilità per la società futura.

LEGGI ANCHE: Il Sistema bibliotecario vibonese pronto a riaprire le porte a tempo pieno

Vibo, lo scrittore Pennestrì presenta il suo ultimo libro “Romanzo d’onore”

I dipinti dell’artista Domenica Vecchio celebrano la città di Nicotera