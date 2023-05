Vibo omaggia Lucio Dalla: tutto pronto per il concerto “Tu parlavi una lingua meravigliosa”

Una serata in musica aperta a tutti fortemente voluta dall’amministrazione Limardo. Appuntamento sabato alle ore 21.00

Dopo il tributo a Lucio Battisti, Vibo Valentia si prepara ad un’altra serata in musica aperta a tutti e gratuita. Sabato 27 maggio, alle ore 21 in piazza Martiri d’Ungheria, un altro appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo. È la volta di “Tu parlavi una lingua meravigliosa”, un omaggio a Lucio Dalla, che ancora una volta si articolerà in un concerto a più voci con artisti e musicisti provenienti da diverse parti della Calabria. A promuovere l’evento, gli assessorati alle Attività produttive e alla Cultura, diretti rispettivamente da Carmen Corrado e Antonella Tripodi, col supporto del delegato allo Spettacolo Antonio Schiavello.

Con la direzione artistica affidata a Maria Teresa Marzano, e con la conduzione di Daila Miceli ed Emilio Stagliano, si alterneranno sul palco Cecilia Larosa, Domenico Barreca, Veronica Parrilla, Carlo Manna, Matteo Pesce, Giuseppe Gugliotta, Danilo Lico, Matteo Diego Scarcella, Alessandro Marzano, Maria Teresa e Andrea Ionadi, Maria Tramontana e Chiara Tomaselli. Altra particolarità della serata, gli outfit degli artisti che saranno curati dagli atelier vibonesi mentre il look sarà affidato ai parrucchieri vibonesi, con lo scopo di creare un’integrazione perfetta tra la musica e la valorizzazione delle capacità imprenditoriali della città.

LEGGI ANCHE: Vibo, l’Orchestra sinfonica della Calabria riparte con la seconda stagione concertistica

L’importanza della lettura per gli studenti, la Regione plaude a una scuola vibonese