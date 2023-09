Vibo, lo scrittore Pennestrì presenta il suo ultimo libro “Romanzo d’onore”

Il giovane scrittore e regista Santo Pennestrì ha scelto Vibo Valentia come tappa calabrese per presentare il suo ultimo libro “Romanzo d’onore”. La presentazione-evento organizzata dalla sua casa di produzione di libri si è svolta stamani. Ha introdotto l’incontro Joe Serien, illustratore della casa editoriale, cha ha poi dialogato con lo scrittore originario di Reggio Calabria. Una storia che ha come sfondo omicidi, strategie del terrore e menti contorte in grado di esercitare pressione sulla comunità. L’unico legame che lega fra loro questa gente senza scrupoli è l’onore. Un racconto che mescola le vite di giovani ragazzi incoscienti e quelle di boss senza pietà. Dove le tradizioni delle ‘ndrine fanno da base alle vite delle famiglie di ogni capobastone.

