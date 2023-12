L’Organizzazione cori Calabria compie 31 anni: oltre 300 artisti attesi a Vibo

Domenica 17 dicembre si celebra un evento straordinario che unisce la bellezza della musica corale con l’impegno costante per la promozione della cultura e dell’arte. L’Organizzazione Cori Calabria (Occ, presieduta dal maestro Gianfranco Cambareri, festeggia il suo trentesimo anniversario con una manifestazione dal titolo “Cori in festa”, patrocinata dal Comune di Vibo Valentia, che vedrà un’esplosione di melodie interpretate da 300 coristi provenienti da tutta la Regione. A partire dalle 16:30, presso la Chiesa di Santa Maria La Nova, avranno luogo le esibizioni coinvolgenti dei cori Laudamus (Reggio Calabria), Erató (Santa Severina-Crotone) e SS. Annunziata (Oppido Mamertina-Reggio Calabria). Successivamente, alle 17:00, Palazzo Gagliardi ospiterà un altro spettacolo unico, con i cori Aura Artis (Cosenza), Musica Nova (Nicotera-Vibo Valentia), Corale Mater Dei (Reggio Calabria) e San Paolo (Reggio Calabria). Anche Corso Vittorio Emanuele, a partire dalle 17:00, si animerà con i cori Gaudemus (Petilia Policastro – Crotone) e Ensemble vocale Mater Jubilei (Mileto-Vibo Valentia), seguiti alle 17:30 dal Coro Giovanile Calabrese, Dominicus (Soriano Calabro – Vibo Valentia) e Shalom (Caulonia-Reggio Calabria). Nel frattempo, lo Shining Voices Gospel Choir (Crotone) regalerà emozioni con splendide esibizioni che avranno luogo presso Piazza Diaz. Infine, alle 18:00, tutti i cori si riuniranno in Piazza Diaz per il saluto del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, a tutti i partecipanti. A seguire, un festoso corteo su Corso Umberto I che culminerà in un concerto collettivo che avrà luogo alle ore 19:00 nella splendida cornice del Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca.

Il presidente dell’Occ, Cambareri, ha espresso gratitudine al Comune di Vibo Valentia per il patrocinio e per il sostegno nell’organizzazione dell’evento celebrativo dei trent’anni dell’Organizzazione Cori Calabria. «L’interesse e l’impegno dimostrato dall’Amministrazione comunale contribuiranno in modo significativo al successo dell’iniziativa. La collaborazione tra l’Occ e l’ente è un esempio di come il partenariato con le istituzioni possa dare vita a eventi che uniscono la comunità e celebrano la bellezza dell’arte e della musica corale nella nostra regione». Un evento straordinario che testimonia l’importanza della cultura e dell’arte nella nostra società, celebra il talento dei musicisti calabresi e, soprattutto, un’occasione unica per vivere e condividere la passione per la musica, celebrando insieme tre decenni di armonia nella bellissima Vibo Valentia.

