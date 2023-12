Tradizioni da tutelare, a Pannaconi un evento per valorizzare la poesia in vernacolo

Valorizzare il dialetto, il patrimonio storico e linguistico che porta con sé. Al contempo omaggiare le proprie tradizioni culturali. Su queste basi si innesta il progetto “Nataliandu a Pannacuni attorunu a’ lu vrasceri”. L’appuntamento, in programma il 17 dicembre nella frazione di Cessaniti, è frutto del lavoro portato avanti dalla parrocchia San Nicola guidata dal don Felice Palamara in sinergia con il comitato “Crisalide, arte e cultura” rappresentato da Romina Candela. Proprio la presidente del sodalizio anticipa: «Si tratta di un’iniziativa -spiega- nata per valorizzare la nostra lingua d’origine, per non dimenticare le nostre radici». Saranno presenti a quest’evento poeti importanti della nostra provincia tra cui Pippo Prestia, Francesco Restuccia, Francesco Fiamingo, Giuseppina Prostamo, Michele Celano, Rosa Veneziano, Romina Candela, don Felice Palamara. Tutto si svolgerà attorno al “braciere” «simbolo di una realtà vissuta e mai dimenticata». Infatti, ricorda la presidente di “Crisalide” «attorno al braciere ci si riuniva non solo per riscaldarsi ma per raccontare le fatiche svolte durante la giornata, ci si riuniva per pettegolezzi. Quel braciere ha anche visto le lacrime di tante sventure, sorrisi, gioie, favole fantastiche ricche di tante emozioni raccontate dai nostri nonni». Ad arricchire il momento culturale, le musiche del gruppo Fanfara Fiorita di Rombiolo. Non mancherà una ricca zeppolata, simbolo della tradizione culinaria natalizia. Ringraziamenti da parte della referente del sodalizio, sono giunti all’indirizzo della comunità di Pannaconi e al parroco, promotore di diverse iniziative in programma durante le feste di Natale. Tra gli appuntamenti in programma: la mostra dei presepi, eventi musicali, premio poesia e lettera e Gesù Bambino.

LEGGI ANCHE: “Un disegno per nonno Pino”: a Filadelfia la premiazione del concorso rivolto alle scuole

Zungri, la “Natività” dipinta su una vecchia porta: l’opera dell’artista locale Antonio Gaudioso

Il sociologo e giornalista vibonese Michele Petullà sul podio del Premio “Mario Soldati”