“Un disegno per nonno Pino”: a Filadelfia la premiazione del concorso rivolto alle scuole

Si svolgerà sabato 16 dicembre, presso l’auditorium comunale di Filadelfia, la premiazione della seconda edizione del concorso “Un disegno per nonno Pino”, rivolto ai bambini della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia, che la famiglia Teti/Serratore, ha promosso in memoria di Giuseppe Teti (“nonno Pino”), prematuramente scomparso il 21 ottobre 2023. Sono quasi 100 i disegni in gara, rappresentativi di alcune categorie definite in base ai valori che “nonno Pino” ha sempre promulgato nella sua vita, ovvero “gentilezza”, “agricoltura”, “ingegnosità” e ̀ “tradizioni”. I disegni realizzati dai bambini, sono uno più bello dell’altro – informano gli organizzatori. Bellissimi racconti di gentilezza, di ingegni, tradizioni e di agricoltura, narrati dalla prospettiva dolce e pura dei bambini. Tantissime le classi che hanno aderito, spaziando dai plessi scolastici di Filadelfia, Francavilla Angitola e Montesoro. Il programma della giornata, moderata da Mariano Serratore, prevede i saluti della famiglia Teti, a cura di Bruno, Antonella e Francesco Teti, oltre che quelli di Anna Bartucca, sindaco di Filadelfia, di Giuseppina Bilotta, responsabile del plesso della scuola primaria di Filadelfia, Rosalba Galati, presidente Consiglio comunale di Filadelfia con delega a Politiche scolastiche e pubblica istruzione e di Davide Caruso assessore Comune di Filadelfia con delega a sanità e sviluppo del territorio. Sono inoltre previsti gli interventi dei membri della giuria del concorso, ovvero Leonardo Aldegheri, produttore di libri per l’editoria, presidente Sezione carta, cartotecnici e grafici confindustria Verona, autore del libro “Nella testa di Alice”; Rocco Lico, astrofisico, dal team “Event Horizon Telescope” che ha realizzato la prima immagine del buco nero Sagittarius A, Barbara Fruci, pittrice e maestro d’arte applicata, oltre che di Giuliano D’Antonio, presidente della Fondazione Fonmed che, assieme al Comune di Filadelfia ha patrocinato l’iniziativa. A seguire, la premiazione dei vincitori del concorso per ciascuna categoria (1°, 2° e 3° premio). Per ogni tematica, saranno infatti premiati i primi 3 classificati. I vincitori riceveranno buoni regalo Amazon libri dal valore complessivo di 320,00 euro. Sarano inoltre previste delle menzioni specifiche da parte della Giuria.

