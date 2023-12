“Contro ogni forma di violenza”, a Briatico una mostra con i disegni degli studenti

L’arte come veicolo per lanciare un messaggio “Contro ogni forma di violenza”. In un’epoca di grandi incertezze, dove si moltiplicano gli episodi di violenza nei riguardi delle donne, gli studenti di Briatico hanno inteso percorrere la strada della riflessione e della sensibilizzazione attraverso la realizzazione di disegni che verranno concentrati in un allestimento presso il Centro polifunzionale di Briatico. I locali, che ciclicamente ospitano eventi a stampo culturale e sociale, accoglieranno i lavori degli alunni in un percorso volto all’affermazione dei valori quali il rispetto, l’abbattimento degli stereotipi, l’accoglienza dell’altro e del diverso. «La consapevolezza deve partire dalla famiglia e dalla scuola – si legge in un post dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lidio Vallone– I ragazzi, che sono il futuro della nostra terra, hanno espresso un netto “no” alla violenza di genere soprattutto attraverso la forma di espressione più artistica: il disegno. Grazie per averci dato lezione di sensibilità e rispetto». I lavori preparati dagli alunni della V classe della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di Briatico verranno esposti per tutto il periodo natalizio presso il Centro polifunzionale del Comune di Briatico.

LEGGI ANCHE: Scuola, teatro e istituzioni: Filadelfia dice “No” alla violenza di genere

Femmicidi, violenza di genere e il nuovo ddl del governo: focus nel convegno Ande ospitato a Vibo

“Com’eri vestita?”: a Vibo la mostra per raccontare le storie di 17 vittime di violenza sessuale -Foto

Lotta alla violenza di genere: l’impegno del network Diemmecom-LaC