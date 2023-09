A Caria di Drapia la presentazione del libro “Io & Ia. Mente, cervello e Gpt”

Domenica 24 settembre, alle ore 17.30, nella sede del complesso monumentale “Galluppi” di Caria è prevista la presentazione del libro “IO & IA. Mente, cervello e GPT”, fresco di stampa. Nell’occasione saranno presenti gli autori Riccardo Manzotti (ingegnere e filosofo, professore di Filosofia Teoretica Università Iulm di Milano) e Simone Rossi (neuroscienziato professore di Neurologia Università di Siena). Il tema al centro dell’incontro si concentra sulle implicazioni di carattere scientifico, culturale e sociale che avranno le piattaforme di intelligenza generativa, come ChatGpt. Un’opportunità importante per ascoltare i due docenti universitari, con uno sguardo sia scientifico che umanistico, che si cimenteranno in un dialogo che avrà come interlocutrice Ia (l’Intelligenza Artificiale). Si discuterà di linguaggi cognitivi e neuroscientifici che sono alla base del funzionamento della mente e del cervello e quindi dei caratteri dell’intelligenza umana, con implicazioni sotto il profilo filosofico. Ad essere sotto osservazione è l’essere umano e la secolare crisi della propria identità che, con l’avvento di queste piattaforme che usano algoritmi generativi Llm (modelli linguistici a larga scala) basati sulle reti Transformer, conosce una ulteriore irreversibile messa tra parentesi. Affermano gli autori che nel 2027, Gpt 11 avrà più di un miliardo di miliardi di parametri e molto probabilmente ingloberà tutta la conoscenza del genere umano. L’occasione della presenza di Simone Rossi e di Riccardo Manzotti è stata creata dai gestori della struttura “Il Porticello”, Michela Gatti e Daniele Manzocchi (toscani della Lunigiana). In questa struttura residenziale-artistica che ospita gli autori di IO & IA, si trova al confine tra Ricadi e Coccorino, è possibile interloquire con il genius loci di Pier Vittorio Gatti che nei primi anni Settanta, da una “saitta” di un vecchio mulino del ‘700, ha realizzato un luogo che, per la sua vocazione, genera incontri umani, arte e cultura, grazie alle emozioni e ai sentimenti che riesce a suscitare. I due docenti universitari si trovano in Calabria per partecipare al festival “Sciabaca” organizzato dalla Rubbettino a Soveria Mannelli che si sta svolgendo in questi giorni. Hanno aderito alla iniziativa il Comune di Drapia, la Pro Loco di Drapia e quella di Zungri. È prevista anche la partecipazione del sindaco dell’amministrazione comunale di Drapia Alessandro Porcelli. A condurre l’incontro Nicola Rombolà (giornalista e docente).

