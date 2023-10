“Io, l’Italia e l’Europa”, a Vibo la presentazione del libro di Alessandro Butticè

Come vediamo l’Europa? Come l’Europa vede noi italiani, il nostro Paese? Punti di vista di primaria importanza, ma tra il nero e il bianco ci sono tante sfumature che bisogna cogliere per comprendere bene da dove si viene e dove si va. Su questi presupposti si basa un incontro, in programma a Vibo Valentia lunedì 16 ottobre, alle ore 10.30, nel Palazzo ex Padri Gesuiti. Qui è infatti atteso Alessandro Butticè, generale della Guardia di finanza oggi in congedo, già portavoce dell’Ufficio europeo per la lotta alla frode, con un trascorso da giornalista ed ora opinionista. L’occasione la fornisce l’evento organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vibo Valentia guidato dall’assessore Giusi Fanelli, con la partecipazione del Sistema bibliotecario vibonese e dell’associazione Ali di vibonesità, nel corso del quale verrà presentato il volume di Butticè, “Io, l’Italia e l’Europa – Pensieri in libertà di un patriota italiano-europeo”. All’incontro, al quale è invitata tutta la cittadinanza – moderato dal portavoce della Delegazione Granprioriale del Sovrano militare ordine di Malta di Tropea, Giuseppe Sarlo – dopo i saluti del sindaco Maria Limardo, al via la tavola rotonda, che verrà animata dagli interventi, oltre che dell’autore, anche del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Comito; dell’inviato speciale Rai, Paolo di Giannantonio; della vice coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Grazia Pianura; dello studente e membro Interact Rotary Domenico Rotiroti; del presidente del Sistema bibliotecario vibonese Fabio Signoretta; dell’ordinario di Economia politica all’Unical, Damiano Silipo. È inoltre prevista la partecipazione di autorità politiche e istituzionali, scuole, associazioni culturali, Codacons, Operazione Mato Grosso.

