I tesori del territorio vibonese protagonisti della Borsa mediterranea del turismo archeologico

Dal 2 al 5 novembre 2023 la Regione Calabria parteciperà alla XXV edizione della Borsa Mediterranea del turismo archeologico di Paestum, evento internazionale volto a promuovere il patrimonio culturale e le destinazioni turistico-archeologiche che vedrà la partecipazione di 150 espositori tra istituzioni, Paesi esteri, Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio, Aziende di promozione turistica, Soprintendenze, Parchi archeologici, organizzazioni di categoria, associazioni culturali e professionali, consorzi e imprese turistiche, società di servizi e case editrici. Fitto il calendario di conferenze, incontri e presentazioni di importanti progetti promossi dal Dipartimento turismo della Regione nelle varie sale del “Tabacchificio Cafasso” a pochi passi dal meraviglioso parco archeologico e presso lo stand dove saranno, anche, disponibili pubblicazioni e materiale informativo, contenuti multimediali proiettati su supporti digitali.

Si inizia venerdì 3 novembre alle ore 16 presso lo stand della regione dove il Museo Gioia Tauro (Reggio Calabria) con la direttrice Simona Bruni e l’archeologa Stefania Mancuso presenteranno i percorsi espositivi del museo; a seguire alle 16:45 il format televisivo di Esperia TV “Le Avventure di Athena” con la conduttrice televisiva Francesca Russo, l’illustratrice Alessandra Russo e l’ archeologa Mariangela Preta; alle 17:30 Aspromonte Archeo- Park : i risultati delle ultime attività di ricerca che vedrà l’introduzione di Fabrizio Sudano (soprintendente Sabap di Reggio-Vibo), Andrea Gennaro funzionario archeologo, l’archeologa Sara Marino, Giuseppe Putortì direttore del parco Aspromonte, il professore Daniele Castrizio e l’archeologo Riccardo Consoli.

Sabato 4 novembre alle ore 10 nella sala Archeoincoming presentazione di “Itinerari archeo Calabria” a cura di Itineraria Bruttii Onlus con l’archeologo e presidente Paolo Gallo e l’archeologa Mariangela Preta, a seguire presso la sala Velia dalle ore 11:30 alle 13:00 sarà presentata la conferenza “I siti archeologici della Calabria tra tutela ricerca e valorizzazione” a cura della regione Calabria in cui interverranno Cosimo Caridi dirigente dipartimento turismo, Fabrizio Sudano soprintendete Sabap di Reggio e Vibo, l’archeologa Stefania Mancuso e la direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro Mariangela Preta. Nel pomeriggio proseguiranno gli appuntamenti nello stand della regione Calabria dove alle 16 sarà presentato il progetto “Radici in Viaggio” come nuova opportunità per la valorizzazione del patrimonio culturale a cura di Radici In Viaggio con la partecipazione di Serena Franco, Francesco Biacca, Nunzia Calderazzo, Elsa Calderazzo, Donatella Calderazzo e Pasquale La Gamba; alle 16:45 Il racconto immersivo della storia di Cosenza tra ricerca e tecnologie digitali a cura del Museo Consentia Itinera di Villa Rendano, Fondazione Attilio e Elena Giuliani con la Storica dell’arte Anna Cipparrone e l’archeologa Mariangela Preta. La presenza alla Borsa di Paestum sarà un modo per presentare un’immagine diversa della Calabria, quella ricca di patrimoni artistici, rappresentante di un turismo culturale e archeologico, oltre che paesaggistico. La partecipazione a questo salone espositivo internazionale rappresenterà un modo per rendere attrattiva la nostra regione, favorendo contatti con altri territori, sostenendo le visite e incentivando tour nella nostra terra, culla della Magna Grecia e di radici millenarie.

LEGGI ANCHE: La storia di Briatico e frazioni negli studi universitari dedicati a casolari, calvari e palazzi storici

Arena, la terza campagna scavi fa emergere le origini del castello. Il professor Citter: «Risultati inattesi»

Mileto, la tecnologia svela il vero volto dell’antico sito normanno