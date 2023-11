Ricadi, LaboArt lavora alla IX edizione della borsa di studio Manuela Pugliese

“Un anno di teatro gratuito per chi ha voglia di affrontare i propri desideri e le proprie paure”. Questo è il motto scelto quest’anno dagli organizzatori di LaboArt (presieduta da Maria Grazia Teramo, vicepresidente Francesco Carchidi), per annunciare la IX edizione della borsa di studio intitolata alla giovane Manuela Pugliese, originaria di Tropea, morta all’età di 35 anni in un tragico incidente stradale avvenuto nei pressi di Mesiano nel novembre del 2010. «L’anima di Manuela – che quest’anno avrebbe compiuto 48 anni -, circonda e protegge tutto quello che facciamo. Spesso in associazione – hanno fatto sapere i membri di LaboArt – fantastichiamo su quello che avremmo potuto fare insieme se fosse stata ancora tra noi. A pensarci si inumidiscono ancora le palpebre». Il concorso verrà presentato domenica 26 novembre alle ore 17:00 presso la sala convegni dell’hotel Tropis di Tropea e sulle attività che fervono in cantiere gli organizzatori fanno soltanto trapelare che «la borsa di studio di quest’anno, che da ben otto anni consecutivi consente ai vincitori di frequentare un anno di teatro gratuitamente, riserva importanti novità di cui vi metteremo al corrente molto molto presto».

