Vibo Marina, successo per il concerto al Santuario “Stella maris”

Il santuario “Stella Maris” di Vibo Marina ha ospitato il “Concerto del nuovo anno e per la pace”. L’evento si è aperto con il tradizionale significativo omaggio floreale al Santuario Stella Maris della Pro loco. A presentare l’appuntamento, Nuccio Carullo, giovane medico impegnato anche nel sociale, che nel dare il benvenuto ha commentato: «Siamo in un luogo spirituale ed identitario di Vibo Marina, la cui storia è legata alla vita della comunità ed al porto. Quì, ogni giorno, tanta gente sente il bisogno di entrare e fermarsi, pregare in silenzio, guardare al futuro con maggiore fiducia anche in questo nuovo anno ove vi è necessità di pace per tutti. Un luogo che si presta bene anche per iniziative significative culturali e di socialità, di incontro e di inclusione come quella di questa sera». Il presidente della Pro Loco Enzo De Maria ha ringraziato per la grande partecipazione i cittadini e tanti ospiti presenti: i rappresentanti della scuola, guardia di finanza, vigili del fuoco, croce rossa, Servizi marittimi e portuali, Associazioni del territorio, e la vicinanza della Capitaneria di porto e dei Carabinieri: «Una serata per “una comunità in cammino” affinchè possa proseguire in unità ogni giorno, essere accogliente come il nostro porto, solidale e partecipe». Un centro che dia attenzione «al bello e alla cura dell’ambiente, al dialogo ed alla pace, alla solidarietà concreta ed ai tanti bisogni del prossimo».

Un evento atteso e di particolare significato anche per l’armonia musicale creata dall’unione due strumenti di diverso genere: l’organo strumento antico polifonico d’eccellenza e la tromba strumento versatile dal suono chiaro e squillante. Un pubblico molto attento ha seguito in concerto, la straordinaria musica dell’organo a canne meccanico del Santuario suonato dal maestro Diego Ventura, noto compositore, straordinario direttore di coro e di orchestra, docente presso il Liceo musicale Statale, impegnato sviluppare di un progetto intergenerazionale educativo e lungimirante assai lodevole. Ad accompagnarlo, la tromba di Umberto Maria Franco, giovane di grande talento, che collabora con l’orchestra sinfonica del Conservatorio e della Calabria. Applausi per l’esecuzione dei brani di Charpentier, Bach, Handel, German, Morricone, Saint-Saens e musiche tradizionali natalizie. Al termine, la riflessione di mons. Enzo Varone sull’importanza della pace: «In questo Concerto per il nuovo anno e la pace – ha commentato- abbiamo sentito vibrare il nostro cuore di tante emozioni, sentimenti che la magia del Natale ci sa dare. Questa sera ci siamo deliziati con queste bellissime melodie che possono essere per noi un input perché quello che noi viviamo possa avere un significato che vada oltre. Nel mondo in questo momento ci sono anche i suoni delle bombe nei tanti conflitti. Ci richiamano ad un bisogno di pace che anche noi siamo dobbiamo costruire ogni giorno». L’evento è stato organizzato dalla Proloco e dalla Parrocchia Maria santissima del Rosario di Pompei, ed ha visto la collaborazione di giovani e volontari.

