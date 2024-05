Mileto, al museo statale l’apprezzato concerto del maestro Enrico Vallone

È stato un concerto solistico di chitarra intenso e, per certi versi, intimo, quello proposto all’interno del Museo statale di Mileto dal maestro vibonese Enrico Damiano Vallone. L’evento musicale, dal titolo “Colori del ‘900”, è rientrato nell’ambito della Prima stagione concertistica che sta vedendo coinvolti i musei e i parchi archeologici della Calabria, promossa dall’associazione “Animula” in collaborazione con la Drm del Ministero della Cultura. Nell’occasione, il maestro di San Costantino di Briatico ha deliziato i presenti con musiche di Manuel de Falla (Homenaje “Le Tombeau de Debussy”), Joaquin Turina (Fandanguillo Op. 36), Hans Haug (Alba), Manuel M. Ponce (24 Preludes), Francis Poulenc (Sarabande) e Alexandre Tansman (Cavatine e Suite in Modo Polonico). Un percorso musicale elegante e coinvolgente che, partendo dalle terre andaluse della Spagna, ha accompagnato per mano i presenti in Svizzera, Italia, Francia e Polonia, grazie alle note di una chitarra divenuta un tutt’uno con l’artista. Ad arricchire ogni cosa, lo scenario unico delle bellezze culturali esposte nella sala del locale museo che ha ospitato il concerto, tra cui i sarcofagi marmorei del XIV secolo della Famiglia Sanseverino e la Madonna delle Pere, opera pittorica su tavola del XV secolo proveniente da Altomonte e attribuita al miletese Paolo di Ciacio, allievo di Antonello da Messina. Il 31enne maestro Vallone ha svolto gli studi accademici presso il Conservatorio statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, nella classe di chitarra diretta da Edoardo Carmelo Marchese, con il quale, nel 2021, ha conseguito il Diploma accademico di II Livello con il massimo dei voti e la lode. L’anno dopo ha ottenuto con il medesimo punteggio il Master di II Livello presso il Conservatorio statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino. Dal 2019 al 2022 si è perfezionato a Siena con il maestro Eliot Fisk presso la prestigiosa Accademia Chigiana, ricevendo il Diploma di Merito ed esibendosi alla rassegna “Chigiana Chianti Experience, giovani talenti chigiani nelle terre del Chianti Classico”. Nel corso della sua carriera ha inoltre frequentato masterclass di perfezionamento artistico con insigni maestri. Dalla sua vanta anche attività di docenza e l’affermazione in numerosi premi e concorsi nazionali e internazionali. Tra l’altro, in qualità di chitarrista si è esibito nel reading musicale “Battiti Calabresi”, presso la Cappella Orsini di Roma.

