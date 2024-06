Il teatro itinerante di “Calabria in fabula” torna per il secondo anno con prima tappa a Pizzo

"Calabria in fabula" porta in scena racconti che affronteranno tematiche fortemente attuali, fra spettacoli pluripremiati e nuove produzioni

Locandina evento

La seconda edizione di “Calabria in fabula”, il teatro itinerante firmato da Teatro in Note, con la direzione artistica di Vera Segreti, torna a grande richiesta. Prima tappa Pizzo, presso il Palazzo della cultura nelle date di sabato 15 e domenica 16 giugno. Dopo la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alle ore 21:00 si aprirà il sipario con “Ombretta Calco”, lo spettacolo scritto da Sergio Pierattini, interpretato da Milva Marigliano per la regia di Peppino Mazzotta e prodotto da Teatro Rossosimona. L’indomani alle ore 10:00 sempre presso il Palazzo della cultura napitino, al via la masterclass con Vera Segreti. Alle ore 21:00 al Castello aragonese andrà poi in scena lo spettacolo “Il sindaco contadino: Rocco Scotellaro”, scritto ed interpretato da Ulderico Pesce, per i tipi di Centro Mediterraneo delle Arti.

“Calabria in fabula” è un progetto di Teatro di Note, con la direzione artistica di Vera Segreti, la direzione organizzativa di Pier Luigi Sposato e realizzato in partnership con Scena Verticale e Attorincorso. Cofinanziato dal Piano di sviluppo e coesione (Psc) 6.02.02 erogato ad esito dell’avviso “Progetti speciali per lo sviluppo dell’attività teatrale” della Regione Calabria – Dipartimento “Istruzione e formazione e Pari opportunità” Settore cultura II annualità. “Calabria in fabula”, farà tappa nei luoghi che sono stati crocevia di miti, leggende e civiltà dalla storia millenaria, portando in scena racconti che affronteranno tematiche fortemente attuali, fra spettacoli pluripremiati e nuove produzioni.

