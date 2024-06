Nuovi murales per Polia: tutto pronto per il concorso dedicato all’arte, alla storia e alle tradizioni

Arte, storia e promozione del territorio. Da queste basi parte “MuraPolis”, l’evento promosso a Polia su impulso dell’amministrazione comunale. È stata infatti indetta la seconda edizione del progetto che si terrà il 19-20 e 21 luglio. Nell’ambito dell’iniziativa verranno decorati tre muri del paese attraverso la realizzazione di murales. «Il concorso – si legge nel regolamento diramato dal Comune – ha lo scopo di riportare Polia nell’arte e l’arte a Polia, valorizzandone gli angoli attraverso l’interpretazione pittorica dei partecipanti».

MuraPolis, gli obiettivi

L’intento della manifestazione è quello di «riqualificare, abbellire e impreziosire il paese, recuperando il patrimonio architettonico soggetto ad abbandono e degrado». Al contempo «rievocare fatti e personaggi illustri, caratterizzanti la storia e la tradizione locali e connettere in maniera profonda cultura ed espressione artistica». E non solo, “MuraPolis” tenterà di «incrementare la Street art, come forma artistica espressiva e di marcata comunicazione; promuovere l’arte in ogni sua forma, offrendo momenti di partecipazione e visibilità ad artisti meritevoli e distintisi per tratti peculiari; stimolare valori positivi come il senso d’appartenenza alla propria terra e incrementare lo scambio culturale e il fermento turistico».

Come partecipare

A seguito di adesione da parte degli artisti interessati, gli organizzatori valuteranno le proposte e le caratteristiche dei papabili partecipanti. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedì primo luglio. I nomi degli artisti scelti verranno invece comunicati entro sabato 6 luglio 2024. Il modulo di adesione è scaricabile sulla pagina ufficiale del Comune.