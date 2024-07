“Serata d’autore”, Claudio Martelli a Ricadi per presentare il suo libro su Giovanni Falcone

Ricadi si prepara ad accogliere una serata culturale d’autore che avrà come protagonista il libro “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone” scritto dall’onorevole Claudio Martelli. L’appuntamento è fissato per sabato 20 luglio alle ore 20:00 presso il Belvedere di Capo Vaticano. Il libro, che prende vita dalla penna di un personaggio politico di spicco come Claudio Martelli, ripercorre la vita e la lotta contro la mafia del giudice Giovanni Falcone, uno dei grandi eroi della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Martelli, figura di rilievo della politica italiana, ha condiviso con Falcone ideali e traguardi, collaborando attivamente alla stesura delle principali leggi antimafia. La serata vedrà la partecipazione di importanti personalità del territorio, a partire dai saluti istituzionali del sindaco Nicola Tripodi, seguiti dall’introduzione del consigliere Domenico Tomaselli. A impreziosire l’evento sarà la presenza della giornalista Ilaria Giuliano che, oltre a moderare la presentazione del libro, guiderà il pubblico attraverso i temi trattati.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ricadi con la collaborazione del “Mu.Ri.” Museo civico Ricadi e dei volontari del Servizio civile universale di Ricadi, si preannuncia come un momento di approfondimento e riflessione sulla figura di Giovanni Falcone e sulla costante lotta alla criminalità organizzata. Un’occasione per ricordare l’impegno e il coraggio di chi ha lottato per la giustizia e la legalità nel nostro Paese. L’evento di cultura, impegno civile e memoria onorerà la figura di un grande uomo che ha dato la vita per difendere i valori più nobili della nostra società.