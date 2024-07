Ti Porto al cinema, grande successo a Vibo Marina per la prima serata della rassegna cinematografica estiva

Il titolo della kermesse, arrivata alla sua IV edizione, è ispirato alla location dell’evento, il porto, e probabilmente non esiste un posto in città tanto affascinante per un evento estivo quanto lo scalo marittimo di Vibo Marina. La rassegna cinematografica “Ti porto al cinema” ha esordito con la prima delle quattro serate previste nel suo programma con la proiezione, sulla banchina Fiume -circondata dalle luci delle abitazioni e delle barche ormeggiate – del film ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone.

Grande soddisfazione per la serata inaugurale è stata espressa dalla locale Pro Loco, organizzatrice dell’evento, che in una nota afferma come «i cittadini, gli ospiti dei centri vicini e i turisti hanno apprezzato l’iniziativa, seguendo l’emozionante pellicola con particolare interesse fino alla fine». Completamente occupato lo spazio del retrobanchina Fiume, arricchito per l’occasione da una mostra fotografica storica sullo scalo marittimo di Porto Santa Venere.

La serata è stata presentata da Ilenia Iannello, che, dopo aver ringraziato l’autorità portuale e la Capitaneria di portoper aver messo a disposizione l’area, ha sintetizzato il programma estivo organizzato dai giovani della Pro Loco in collaborazione con l’istituto “Amerigo Vespucci”. Come ogni anno, il programma mira a promuovere il luogo e offrire momenti di genuino svago grazie al volontariato dei soci, puntando su temi di spessore socio-culturale.

Hanno preso parte all’evento anche il comandante della Capitaneria di Porto, Luigi Spalluto, il portavoce del Forum Terzo Settore, Giuseppe Conocchiella, il referente di Libera, Giuseppe Borrello, oltre a rappresentanti delle associazioni cittadine. Dopo la proiezione, si è dato spazio a commenti e riflessioni sul film, con interventi sul ruolo della scuola da parte del prof. Andrea Mamone dell’istituto comprensivo Vespucci e di Paolo Valle della Pro Loco, che ha parlato del ruolo delle associazioni e del volontariato. Il secondo dei quattro film in programma sarà proiettato venerdì sera.