Un film girato a Vazzano alla Mostra del cinema di Venezia, ecco “Labirinti” con protagonista il vibonese Simone Iorgi

Il giovane attore Simone Iorgi, originario di Vibo, è pronto a debuttare sul grande schermo interpretando uno dei due protagonisti nel film “Labirinti”, diretto da Giulio Donato. La prima mondiale dell’opera avrà luogo il prossimo 5 settembre nell’ambito dell’81esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, durante le Giornate degli autori nella sezione “Confronti”. La pellicola “Labirinti” rappresenta un esordio significativo per Donato, che ha lavorato come assistente e aiuto regista in vari progetti di alto profilo in Italia e all’estero. Prodotto da Francesco Cimpanelli per Life Cinema, il film è stato girato tra le affascinanti montagne calabresi, un contesto che diventa il palcoscenico ideale per una storia densa di significato. In particolare, la maggior parte delle scene sono state girate in provincia di Vibo Valentia e più precisamente a Vazzano.

Il film è un romanzo di formazione ricco di elementi onirici che scandaglia temi universali come l’amicizia, la ribellione contro le convenzioni sociali e le sfide legate all’espressione della propria sessualità, soprattutto in contesti sociali difficili. La narrazione si snoda tra realtà e immaginazione, portando sullo schermo le vite di Francesco e Mimmo, due amici che, a causa delle loro differenze e delle preoccupazioni del loro ambiente, si trovano a prendere strade opposte. La storia si arricchisce di significato quando Francesco scopre un libro misterioso in una casa abbandonata, un oggetto che lo catapulta in un mondo di sogni e prospettive nuove, contrastando con la scelta di Mimmo, il quale resta ancorato alle tradizioni e alle dinamiche sociali del proprio paese. Questo dualismo tra aspirazioni e rigidità culturali rende “Labirinti” un’opera profonda e attuale.

Nel cast figurano due talenti emergenti nel ruolo dei protagonisti: Francesco Grillo e il vibonese Simone Iorgi. A completare il cast, l’attore Antonio Gerardi, noto per i suoi ruoli in film e serie tv, interpreta la versione adulta di Mimmo. Giulio Donato, con una carriera alle spalle di assistente regista in diverse produzioni internazionali, si prepara a offrire al pubblico una riflessione sulle difficoltà e le complessità delle connessioni umane, facendo dialogare il presente con il passato delle loro radici calabresi. L’anteprima a Venezia rappresenta non solo un momento cruciale nella carriera di Simone Iorgi, ma un’opportunità per il cinema calabrese di farsi notare su palcoscenici internazionali, un segno di speranza e di ambizione per una nuova generazione di talenti. Gli occhi di appassionati e professionisti del settore saranno puntati su di lui, un vibonese pronto a cimentarsi in un’avventura cinematografica senza precedenti.