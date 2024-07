“Oltre i colori. La prospettiva”, al castello Ruffo di Nicotera in mostra le opere di Fabrizio Razeto

La locandina dell’evento

Il suggestivo castello Ruffo di Nicotera dal 12 al 18 agosto, dalle ore 19:30 alle ore 23:00, apre le sue porte alla mostra d’arte “Oltre i colori. La prospettiva”, a cura dell’artista romano Fabrizio Razeto. L’appuntamento da non perdere è riservato a tutti gli amanti dell’arte e a coloro che apprezzano la forza e la determinazione di chi, nonostante le difficoltà, è riuscito a realizzare i propri sogni. Fabrizio Razeto è un giovane artista affetto dalla sindrome di Dravet, una rara forma di epilessia che ha reso la sua vita una continua sfida. Tuttavia, anziché arrendersi alle avversità, Fabrizio ha trovato nella pittura un rifugio e un modo per esprimere se stesso e la sua visione del mondo.

La mostra sarà un’occasione unica per ammirare le opere di questo straordinario talento e per immergersi nella sua particolare sensibilità artistica. Le sue creazioni sono cariche di emozioni e transmettono un messaggio di speranza e di determinazione. La partecipazione all’evento non solo offrirà al pubblico la possibilità di ammirare le opere di Fabrizio, ma anche la possibilità di sostenere e incoraggiare un giovane artista che ha dimostrato di poter superare ogni ostacolo grazie alla sua passione e alla sua creatività, antidoti potentissimi contro le avversità della vita.