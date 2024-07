Guitaromanie, a Nicotera secondo appuntamento con il duo pugliese Luciano e Giusy Pompilio

Secondo appuntamento del Festival chitarristico Guitaromanie a Nicotera, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Protagonista assoluta la musica, sabato 20 luglio alle ore 22 nel chiostro di Palazzo Convento, con il concerto “Lacrime d’amore e anime popolari” del duo pugliese chitarra e voce formato da Luciano e Giusy Pompilio. Una coppia affermata che da anni si esibisce nei più importanti festival musicali e chitarristici in Europa.

Il programma che presentano spazia dal classicismo ottocentesco con tre delle sei Cavatine di Mauro Giuliani, ai classici napoletani, passando per la musica evocativa di due importanti artisti brasiliani, il compositore e poeta brasiliano Jaime Ovalle e il chitarrista Laurindo Almeida, per arrivare a una delle grandi figure internazionali del XX secolo, l’artista poliedrico spagnolo Federico Garcìa Lorca e le sue celeberrime “Canciones Españolas Antiguas”, una raccolta di canzoni antiche e popolari spagnole. Tra le due parti del concerto vocale, il chitarrista Pompilio eseguirà inoltre due dei brani più famosi del compositore e chitarrista paraguaiano, Agoustine Barrios Mangorè, “Sueño en la Foresta” e “La Catedral”.

Il prossimo e terzo appuntamento avrà luogo il 3 agosto sempre nel chiostro di Palazzo Convento alle ore 22.00 e vedrà come protagonista la giovane chitarrista Francesca Gugliotta, allieva del maestro Marco Rossetti del Conservatorio di Vibo Valentia, la stessa sera sarà allestita una mostra di liuteria del liutaio Domenico Pizzonia. Tutti i concerti di Guitaromanie sono a ingresso gratuito.

Chi sono Luciano e Giusy Pompilio

Ma intanto ecco chi sono e quali esperienze hanno alle spalle Luciano e Giusy Pompilio, protagonisti della seconda serata del Festival. Luciano si diploma in chitarra classica nel 1990 presso il conservatorio “U. Giordano” di Foggia, con il massimo dei voti. Parallelamente studia musicologia presso l’Università di Lettere e Filosofia di Bologna conseguendo la Laurea Dams con l’analisi del Nocturnal di Benjamin Britten in Semiologia della musica. Dopo importanti esperienze solistiche e con varie formazioni, si è unito in duo con Giuseppe Caputo imponendosi all’attenzione della stampa e degli addetti ai lavori vincendo in questa formazione 25 concorsi con 15 primi premi assoluti, tra i quali spicca il concorso di Montelimar (Francia), il concorso più importante al mondo per duo di chitarra. Contemporaneamente ha seguito il Corso Triennale Internazionale di Formazione Concertistica presso l’Arts Academy di Roma, laureandosi con il massimo dei voti. Ha inciso 9 CDs. L’ultimo CD, “Tribute”, è nella Top 200 Release di Itunes al 30° posto in Canada e Germania.

Ha suonato per importanti istituzioni musicali in tutta Europa, America e Asia. Nella sua recente visita in Paraguay, luglio 2018, il Maestro Pompilio ha ricevuto dal Congreso Nacional del Paraguay, Direcìon de Cultura, il “Premio Repubblica”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti civili dell’America Latina come cultore e diffusore delle opere di Augustin Barrios Mangorè nel mondo ed è stato considerato tra i migliori interpreti della musica del leggendario compositore. È direttore artistico del Festival Internazionale di Chitarra “Città di Manfredonia” e della Rassegna Musicale Internazionale “In concerto” a San Giovanni Rotondo.

Giusy Pompilio è nata a San Giovanni Rotondo il 1997, frequenta l’ultimo anno di Canto Lirico presso il dipartimento Umberto Giordano nella sezione staccata a Rodi Garganico sotto la guida del soprano Rosa Ricciotti. Figlia d’arte , apprezzata per l’innata musicalità e la comunicativa, sin da bambina è sempre stata attratta dal teatro, musica e canto, già all’età di 10 anni aveva fatto la sua prima apparizione teatrale nella rappresentazione del “Mago di Oz”. A 11 anni inizia lo studio del violino, facendo varie esibizioni, prese parte al coro della scuola dove scopre la sua passione per il canto. Inizia lo studio del canto leggero, che la portò ad esibirsi in varie località e teatri, prendendo parte anche in diverse operette, come “Brundibar” al teatro Umberto Giordano di Foggia.

Nel 2018 entra in conservatorio, per la sua grande passione per la lirica, molte sono le esibizioni con l’orchestra di fiati e in duo con varie formazioni. Di particolare importanza lo stage di teatro con stefano Vizioli, Background actor nel film Rumore per raicinema, Opera Singer Workshop con Inès Salazar. A luglio 2023 è stata scelta come unica italiana al “Young Stars” per un’opera e lied in Germania presso il monastero di Bad Windsheim diretta dal regista Edmund Emge.