Autismo, dalle testimonianze dei genitori agli spettacoli per i più piccoli: a Vibo Marina “L’inclusione si tinge di blu”

“L’inclusione si tinge di blu. Sento, vedo, percepisco in modo diverso”. È questo il titolo del nuovo evento promosso dall’Associazione Vibo Marina c’è in programma per il 6 agosto, ore 9.30, lido La playa. L’iniziativa accenderà i riflettori sul tema dell’autismo per consentire di comprendere, informare e conoscere i disturbi di una patologia che registra numeri crescenti. L’obiettivo è quello di confrontarsi per garantire ai bambini e ai ragazzi una migliore qualità della vita.

Il sodalizio diretto dal presidente Attilio Fiorillo sottolinea l’importanza di affrontare tali tematiche poiché ancora oggi si parla troppo poco dei disturbi dello spettro autistico. Giornate come quelle in programma nella frazione costiera diventano occasione «per sensibilizzare soprattutto i più piccoli, formando le future coscienze dei giovani». Risulta indispensabile comprendere che «l’autismo non si manifesta in un’unica forma». Per molti bambini e ragazzi la diagnosi non giunge in tempi rapidi. Ecco perché «educatori, operatori sanitari ma anche i genitori devono essere consapevoli dei segni dell’autismo, per offrire fin da subito un supporto adeguato».

Il messaggio del presidente Fiorillo è chiaro: «È giunto il momento di curare la società, non le persone affette da autismo. L’autismo non è una disabilità ma una differente abilità. La consapevolezza e l’educazione sull’autismo sono cruciali per combattere stereotipi e discriminazioni».

All’evento presenzieranno l’associazione “Angsa”, l’associazione “io autentico OdV”, Wwf, Amore randagio ed alcune famiglie. Previsti gli interventi della dottoressa Fiorella Migliarese e del sindaco Enzo Romeo. La giornata sarà inoltre arricchita dalla testimonianza di alcuni genitori di bambini affetti dallo spettro autistico. L’evento è dedicato alla memoria dell’indimenticato monsignor Saverio Di Bella. Don Enzo Varone terrà un sentito momento di preghiera che coinvolgerà la comunità.

Spazio anche all’intrattenimento con i giganti di Vibo Marina che permetteranno ai più piccoli di diventare “Giganti per un giorno”. Divertimento assicurati con Laura Costantini di “Mamma che Festa!”, con la presenza del personaggio Goku e le magie di Massimo Cappuccio.

In occasione dell’evento, aperto a tutti, l’associazione invita i bambini ad indossare una maglia blu. Il blu è infatti il colore simbolo dell’autismo. Per garantire la sicurezza degli aderenti, prevista la presenza di Polistena Ambulanze di Vibo Valentia, della dottoressa Dina Satriani e dall’infermiera professionale Mary Pallavicini. Ringraziamenti per il supporto all’associazione indirizzati infine all’azienda Patania Gioielli Srl.