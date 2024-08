Arte e fede, a Dasà concluso il restauro dell’antico Crocefisso ligneo

Un piccolo gioiello d’arte pronto a ritornare nella disponibilità dei fedeli. A Dasà, sabato 3 agosto, la chiesa parrocchiale ospiterà l’inaugurazione e benedizione del santissimo Crocefisso, a conclusione dei lavori di restauro. Si tratta di un’opera di pregio, realizzata dal napoletano Giuseppe Maresca. In base agli studi dello storico Antonio Tripodi, la statua lignea venne presentata ai fedeli nel 1655. Dal 1961, invece, il Crocefisso venne collocato sopra l’altare. Una posizione centrale che tornerà ad occupare nei prossimi giorni. Nel paese della ‘Ncrinata l’attesa è tanta. L’ultimo restyling dell’opera risaliva al 1981.

Per poter effettuare un nuovo restauro, il parroco don Bernardino Comerci e i giovani del paese hanno lavorato in sinergia. Fondamentale il sostegno della comunità. Al fine di rendere concretizzabile il progetto sono stati destinati fondi rimasti dopo le festività pasquali del 2018 e 2019 nonché le somme raccolte nel 2020, anno in cui, a causa della pandemia, la ‘Ncrinata è stata sospesa.

I ragazzi del piccolo centro del Vibonese si sono mobilitati e grazie ai vari Comitati festa è stato possibile racimolare i soldi necessari per procedere con i lavori. Attività sapientemente curate dal restauratore Nicola Mazzitelli che, in occasione dell’appuntamento di sabato, avrà modo di illustrare ai presenti gli interventi effettuati. Il restauro, infatti, è stato caratterizzato da due fasi. In un primo momento si è proceduto alla messa in sicurezza dell’opera (4 anni fa), successivamente il lavoro ha permesso un restauro dal punto di vista estetico. Tutte le operazioni sono state autorizzate dalla Sovrintendenza delle belle arti, vista l’importanza storico-artistica del Crocefisso.

Alla relazione del professionista (in programma alle ore 18.30) seguirà una cerimonia eucaristica officiata dal vescovo Attilio Nostro. Infine in serata, alle ore 22.00 in Piazza dei Caduti, si terrà un convegno dal titolo “Il crocifisso di Dasà – lettura storica, teologica e artistica”. L’approfondimento, moderato dal giornalista e scrittore Michele Petullà, prevede i contributi di don Pasquale Rosano, vicario episcopale per la cultura della Diocesi di Mileto e Mario Panarello, storico d’arte e docente presso l’Accademia delle Belle arti di Lecce. Non mancheranno i saluti a cura del sindaco Raffaele Scaturchio e le conclusioni del vescovo Nostro.