A San Costantino Calabro il convegno “Terra di maestranze e antichi maestri d’arte”

“Terra di maestranze e antichi maestri d’arte. In dialogo tra passato e presente”. Questo il titolo dell’interessante convegno in programma oggi 22 agosto, a partire dalle 16.30, a san Costantino Calabro. L’incontro culturale, promosso dall’associazione Disabili senza Barriere in collaborazione con l’amministrazione comunale e Gal Terre Vibonesi, si svolgerà all’interno della sala consiliare di via Enotrio Pugliese, accompagnato da una mostra d’arte di maestranze locali.

Il convegno, moderato dalla giornalista Rosita Mercatante, prenderà il via con i saluti del presidente dell’associazione organizzatrice, Rocco Deluca, del sindaco di San Costantino Calabro, Nicola Derito, del presidente di Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Popilio, del parroco don Oreste Borelli. A seguire gli interventi dell’archeologo Fabio Lico, dello studente in Beni culturali Giuseppe Famà, degli scultori Tonino Denami e Giuseppe Famà, del funzionario del Ministero della Cultura Giuseppe Currà. Concluderà i lavori il maestro Alfredo Mazzotta. I vari interventi in sala del convegno “Terra di maestranze e antichi maestri d’arte. In dialogo tra passato e presente” saranno intermezzati da una serie di proposte musicali e di declamazioni poetiche a cura, rispettivamente, di Lorenzo Luigi Denami e di Marco Mercatante.