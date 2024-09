Anche Nicotera aderisce alla Giornata europea della Cultura ebraica: visita guidata nell’antica Giudecca

Anche quest’anno Nicotera sarà presente alla Giornata europea della Cultura ebraica che si tiene oggi 15 settembre. Lo rende noto il consigliere comunale con delega alla Cultura, Pino Leone, in quale informa altresì che per l’occasione sarà organizzata una visita guidata all’interno dell’antico quartiere ebraico della Giudecca. L’appuntamento è per le ore 10.

La Giudecca di Nicotera e a destra il consigliere Leone con la presidente Ucei Noemi Di Segni

La Giornata europea della Cultura ebraica giunge quest’anno alla sua 25esima edizione: un evento annuale che apre alla cittadinanza le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici. È coordinata a livello europeo, dall’Aepj – European association for the preservation and promotion of Jewish Culture and Heritage – e dall’Ucei – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane – per l’Italia: 27 i Paesi europei che vi aderiscono e in Italia in ben 106 località, distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

È un’occasione di conoscenza, incontro, confronto e dialogo. Il tema dell’edizione 2024 sarà “la famiglia”, fil rouge tra le diverse iniziative artistiche e culturali promosse in Italia e in Europa.

In Calabria proprio alle famiglie è rivolto l’invito a visitare i luoghi di assoluta bellezza dei Musei, Antiquarium, Parchi archeologici, Biblioteche, Archivi storici e Judecche. Dalla sinagoga di Bova Marina all’Antiquarium di Lazzaro, dalla Giudecca di Nicotera alla biblioteca del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia.