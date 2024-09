Vibo Marina, alla pittrice Celestina Fortuna il Premio Porto Santa Venere: «L’arte è bellezza»

Un’attività artistica iniziata quasi per gioco ma che, coltivata con impegno negli anni, ha portato Celestina Fortuna a diventare una pittrice dalla fantasia inesauribile suscitando l’ammirazione e il plauso di critica e di pubblico. È stata recensita su molti quotidiani nazionali, riviste e libri d’arte. Le sue tantissime opere si trovano in collezioni pubbliche e private in tutta Italia e in molti Paesi esteri, in particolare Germania, Irlanda, Inghilterra, Portogallo, Malta, Giappone e nelle più importanti città del mondo come New York e Melbourne. Tra i riconoscimenti anche il recente Premio Porto Santa Venere, tributato in una cerimonia a Vibo Marina.

L’artista Celeste Fortuna

Celeste Fortuna nasce a Vibo Valentia nel 1963. Inizia a dipingere da ragazzina, per gioco, dopo aver ricevuto in regalo una cassetta di colori e qualche tela, che riporrà successivamente in cantina. Segue altri percorsi e si diploma all’istituto tecnico commerciale nel 1981. Ma l’attività di ragioniera non sarebbe stato il suo futuro. Infatti a 24 anni scopre di avere una verve artistica quando, affascinata dall’ambiente di amici e parenti pittori, decide di riprendere quella cassetta di colori che aveva riposto in cantina e inizia a “imbrattare” ( dice lei) qualche tela. Ma chi gli sta intorno si rende subito conto che la ragazza possiede un apprezzabile talento artistico. I familiari e il marito sono i primi a credere nella sua pittura e la incoraggiano a coltivare questo dono innato. È così che Celeste si appassiona ed inizia a partecipare a diverse estemporanee, nelle quali ottiene un discreto successo che la spronano a continuare sulla strada intrapresa. Dopo l’attività di autodidatta, segue un corso di pittura presso lo studio del pittore catanzarese Giovanni Marziano, che lei ammira molto per tecnica e soluzioni espressive.

Con il tempo affina le sue qualità artistiche usando nelle sue tele colori vivaci e intensi, gli stessi che caratterizzano il suo modo di essere: allegra, solare, positiva. Anche la critica si accorge di lei e la gratifica con recensioni lusinghiere definendola cantastorie del bello, che sa dipingere l’aria della sua terra, il respiro della sua gente. Scrive il prof. Giuseppe Farina: «La nostra pittrice lega le sue opere all’ambiente: alle sue case, alle sue vie, alle sue atmosfere vibonesi, calabre, che interpreta ed anima con personale realismo». Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca la recensione del prof. Mazzeo, docente di Belle Arti a Reggio Calabria: «La pittrice Celestina Fortuna dipinge le cose che ci circondano, che noi vediamo ma di cui spesso ci sfugge la natura meravigliosa. La semplicità dell’immagine che lei sceglie ci rimanda ad emozioni ed ambienti ricchi di fascino e di memoria, come la memoria di quelle famiglie già vissute o che continuano a vivere nella loro nobile povertà». E Bruna Filippone, scrittrice e componente del Comitato Pari Opportunità presso il Ministero Pubblica Istruzione, la definisce «inquilina delle residenze del sogno. Nei suoi quadri ci sembra di udire la bellezza antica del linguaggio dialettale, quello dei nostri padri».

Nel ricevere il “Premio Porto Santa Venere” ha dichiarato: «Questo, per me, è il più importante di tutti e lo porterò sempre nel cuore. Grazie ai miei concittadini. L’Arte è natura, è bellezza e avvicina i belli dentro».