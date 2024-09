Parghelia, nel santuario della Madonna di Portosalvo il concerto di Liya Pedrites

Nel santuario “Maria Santissima di Portosalvo” di Parghelia l’apprezzato concerto per soprano e organo. L’evento di musica classica ha visto protagonista Liya Kofman Petrides, proveniente dal Connecticut, Stati Uniti d’America, la quale ha eseguito davanti a numerosi spettatori un repertorio di ampio respiro che da Haendel ha portato a Reger, passando per autori moderni quali Raffaele Montanaro. Nell’occasione, nella sua veste di cantante è stata accompagnata all’organo dai maestri Salvatore Pronestì e Diego Ventura. La Pedrites – organista, pianista, direttrice di coro, soprano e autrice – ha composto nel corso della sua carriera diverse opere, tra cui alcune presentate in anteprima al noto festival MusOrgue di Montreal. Come organista ha svolto concerti in luoghi di grande prestigio quali, Alice Tully Hall, St. Thomas Church Fifth Avenue e St. Patrick’s Cathedral a New York City, la Basilica del Santuario Nazionale dell’Immacolata Concezione a Washington DC e Fourth Presbyterian Chiesa a Chicago. Allieva di due rinomati organisti del XX secolo, quali McNeil Robinson e Gerre Hancock, ha conseguito un dottorato in esecuzione d’organo alla Juilliard, dove ha scritto una dissertazione sulle Fughe B-A-C-H di Robert Schumann. La Petrides è anche direttrice dei Ministeri della Musica presso la parrocchia di Santa Caterina da Siena e Sant’Agnese a Greenwich CT. L’organo presente nel santuario mariano di Parghelia guidato da don Giuseppe Florio è stato realizzato nel 2017 dalla Bottega Organaria Pronestì con sede a Sant’Onofrio.