La giornata del naso rosso, l’onda colorata dei volontari clown invade Pizzo

L’iniziativa di Viviamo in positivo Odv è stata una importate occasione per sensibilizzare e raccogliere fondi per l'associazione che opera nelle corsie dell’ospedale di Vibo

Pizzo ha ospitato la tanto attesa Giornata del naso rosso (Gnr), organizzata dai volontari Clown Viviamo in positivo Odv (Vip) di Vibo Valentia. «Piazza della Repubblica – hanno fatto sapere in una nota gli organizzatori – ha preso vita con un’atmosfera di festa, caratterizzata da bolle di sapone, colori vivaci, giochi e balli che hanno coinvolto tutta la comunità». I clown, riconoscibili dai loro camici e dai loro nasini rossi, hanno animato l’intera giornata, portando sorrisi e leggerezza a grandi e piccini.

Hunter Doherty Adams, vero nome del personaggio Patch Adams, medico attivista ideatore della Clownterapia

La Gnr «non è solo un evento festivo, ma rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e raccolta fondi per l’associazione – hanno sottolineato -. I volontari, mossi dalla passione e dall’impegno per la clownterapia, hanno trovato una forte partecipazione da parte della cittadinanza, che ha caricato i clown di energia e motivazione per continuare la loro missione di donare felicità e conforto a chi vive momenti di difficoltà». Vip Vibo Odv “Viviamo In Positivo”, attiva dal 2019, è un’associazione di volontariato clown di corsia che porta il sorriso in situazioni di disagio. Ogni domenica, i volontari si recano all’ospedale “G. Jazzolino” di Vibo Valentia «per offrire momenti di gioia a bambini e adulti nei reparti di Pediatria e Medicina interna. La clownterapia, infatti, è considerata un potente strumento terapeutico capace di trasformare tristezza e sofferenza in sorrisi».

L’associazione fa parte della Federazione nazionale Vip Italia Odv, che dal 2003 coordina 71 realtà simili in tutta Italia. Ogni clown ha un nome d’arte che rappresenta la propria personalità e missione, contribuendo a creare un legame speciale con pazienti e familiari. «Durante la Gnr la scelta di utilizzare il naso rosso, simbolo di gioia e spensieratezza – hanno sottolineato nella nota -, risuona come un invito a tutti a partecipare a un mondo di positività. La filosofia di Vivere in positivo si riflette non solo nell’impegno dei volontari, ma anche nel calore che la comunità ha dimostrato in questa giornata, rendendo evidente quanto sia fondamentale il loro operato. Ogni incontro con i piccoli e grandi amici negli ospedali non solo porta sorrisi, ma crea una magia che segue i volontari anche al di fuori delle corsie, rendendoli più consapevoli del valore della loro missione. L’affetto e la gratitudine ricevuti in cambio di queste azioni dimostrano come, a volte, la felicità possa essere contagiosa».