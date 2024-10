Spilinga set cinematografico per un giorno: girate alcune scene del film Romeo and Juliet 2k23 con Riccardo De Rinaldis (fiction Mameli)

Spilinga diventa set cinematografico. Ieri, infatti, si sono state girate alcune scene del film “Romeo and Juliet 2k23” con l’attore Riccardo De Rinaldis, protagonista della fiction Rai “Mameli- il ragazzo che sognò l’Italia”. Tanto entusiasmo e tanta partecipazione da parte anche della cittadinanza nell’assistere alle riprese e all’evolversi del set.

Chi è Riccardo De Rinaldis

Le riprese sono iniziate ieri pomeriggio alle ore 18 e si sono prolungate fino a notte inoltrata, terminando alle 2. Durante le riperse il comune spilingese si è praticamente fermato dal momento che parte di Corso Garibaldi (da piazza Italia a piazza San Michele) parte di via Mazzini e parte di via I Maggio (fa incrocio via Mazzini alla piazzetta di Carciadi “Pontoriero”) sono state chiuse al traffico. Il film, per la regia di Sun Lingyi e Alessio Hong, e produzione della Flat Parioli di Roma Cinecittà, con il contributo del Ministero della Cultura avrà protagonista, come accennato, Riccardo De Rinaldis Santorelli, giovane attore considerato come un astro nascente della Tv italiana, protagonista principale nella fiction di Rai Uno. Volto televisivo, comunque, già conosciuto grazie a telefilm italiani come “DOC-Nelle tue mani e Don Matteo”, trasmessa su Rai 1, accanto a Terence Hill e Nino Frassica, nel ruolo di Rik. Il primo ruolo da protagonista nel 2021, lavora al noir Luce dei tuoi occhi, con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Accanto a lui, ieri, c’era anche Yle Yara Vianello, attrice cinematografica e protagonista di molti film come: La Bella Estate (2023), Il Vento Soffia Dove Vuole (2023), La Chimera (2023), Il paradiso del pavone (2021), Semina il Vento (2020). La troupe cinematografica era formata da 50/60 addetti ai lavori.