Pittura, a Polistena successo per la mostra Blue Vertigo dell’artista vibonese Marianna Nadile

Successo a Polistena per la pittrice vibonese Marianna Nadile. L’artista di Pizzo è stata la protagonista della personale “Blue Vertigo”, allestita il 19 e 20 ottobre presso il museo Casa Natale dei Jerace nell’ambito del progetto “Espressioni d’arte”. La due giorni nella cittadina della Piana, organizzata dall’associazione di promozione sociale “Arte che Parla“ con il patrocinio della locale Amministrazione comunale, ha registrato una numerosa presenza di pubblico e ampi consensi da parte della critica. Le opere esposte all’interno della mostra sono state tutte realizzate in acrilico o olio su tela. La 62enne pittrice vibonese si è avvicinata alla pittura da autodidatta. Alla base, l’esigenza impellente di raccontare la moltitudine di sensazioni che ne caratterizzano i suoi vari stati d’animo. E il risultato è stato, fino a oggi, a dir poco encomiabile. Nei suoi dipinti, infatti, l’artista riesce ad esprimere in modo unico i propri sentimenti e il proprio inconscio, attraverso l’uso di colori vividi e accesi e di forme sinuose che fuoriescono da schemi tradizionali e da stili predefiniti.

Le opere realizzate assumono per l’autrice una funzione catartica. E, in questo contesto, attraverso le pennellate impresse con maestria e in modo singolare e inconfondibile sulla tela, trovano via via spazio l’inquietudine, lo sconforto, l’impeto, ma anche i tanti momenti di calma e di serenità che ne contraddistinguono il carattere e il vissuto quotidiano. Nei suoi quadri si possono notare tratti di astrattismo che, appunto, ne testimoniano il linguaggio unico. Tra l’altro, attraverso le visioni cromatiche e gli scorci paesaggistici proposti, l’autrice riesce a trasportare lo spettatore in una sorta di viaggio onirico, fatto di mondi fiabeschi e fantastici. Nel corso della sua attività Marianna Nadile ha partecipato a numerose mostre, rassegne ed estemporanee pittoriche in varie città e regioni d’Italia, ricevendo per la sua creatività e originalità artistica prestigiosi riconoscimenti e apprezzamenti. Di recente è stata anche inserita in un importante catalogo d’Arte contemporanea.