Un giallo dello scrittore vibonese Brunello Montagnese sul magazine ufficiale della Lega Navale 

La più antica rivista marittima italiana in ambito civile ha pubblicato, nella sezione narrativa, il racconto “Lo ziggurat” che ha come protagonisti un commissario calabrese e il suo rapporto con il mare

Il contributo di Montagnese

Pubblicato nel nuovo numero del periodico “Lega Navale” il racconto “Lo ziggurat” dello scrittore vibonese Brunello Montagnese. Fondato nel 1897, il magazine è l’organo ufficiale della Lega Navale Italiana ed è la più antica rivista marittima in ambito civile pubblicata in Italia. È edita dalla presidenza nazionale della Lega Navale italiana con cadenza bimestrale, con articoli di interesse riguardanti i molteplici aspetti della cultura e delle tradizioni del mare, dello sport, della sostenibilità e dell’inclusione sociale.

Brunello Montagnese, che ha curato la pagina di narrativa dell’importante rivista, ha vinto svariati premi letterari ed è stato premiato nel corso di quest’anno durante il prestigioso Giallo Festival svoltasi a Bologna. Si è occupato negli ultimi anni anche dell’organizzazione di eventi culturali e recentemente ha curato la prima mostra italiana su Andrea Camilleri, che ha visto la collaborazione della famiglia dell’indimenticato scrittore empedoclino.

Il racconto di Brunello Montagnese in uscita sulla rivista “Lega Navale” è un giallo, in cui il mare è il vero protagonista. Ambientato in un Sud che è scrigno di misteri e culla di una cultura tanto vasta quanto matrigna nel preservare i segreti in esso celati, il mare è visto con gli occhi di un commissario calabrese che, tra barche abbandonate e naufraghi scomparsi, prova a comprendere il linguaggio misterioso della distesa blu riuscendo a trovarci alla fine anche un po’ di sé stesso. La rivista si può scaricare gratuitamente al link della pagina ufficiale della Lega Navale italiana.