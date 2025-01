A Rombiolo il concerto di Natale della banda Giuseppe Verdi: in scena la tradizione musicale della famiglia Crudo

Un’intera famiglia che di generazione in generazione tramanda l’amore per la musica. È quanto succede a Rombiolo, piccolo centro della provincia vibonese, dove la famiglia Crudo porta avanti dalla metà dell’800 questa tradizione che andrà nuovamente in scena domani, sabato 4 gennaio, in occasione del Concerto di Natale che si terrà nell’auditorium comunale. Qui, alle 19, si esibirà la banda musicale Giuseppe Verdi, dell’omonima associazione culturale presieduta da Francesco Antonio Crudo, in collaborazione con la scuola di danza Natalia Makarova – Asd dance. Il concerto sarà diretto dai maestri Domenico Crudo, Cestina Nicolosi e Daniele Lanosa.

“La storia della Banda Musicale Giuseppe Verdi – si legge nella nota introduttiva al concerto – ha inizio nel 1850 a Rombiolo, un piccolo paese della Calabria, dove il giovane Francesco Crudo, appassionato di musica, intraprese lo studio della musica. Crescendo in un contesto vivace e ricco di tradizioni, fu però l’incontro con le bande pugliesi a segnare un momento decisivo nella sua formazione. Ogni anno, infatti, le bande provenienti dalla Puglia giungevano a Rombiolo in occasione delle celebrazioni per la festa del patrono, offrendo alla comunità l’opportunità di ascoltare le melodie vivaci e le sonorità tipiche delle bande di quella regione. Affascinato da queste esibizioni, Francesco iniziò a prendere lezioni da quei maestri che venivano ogni anno a suonare, apprendendo i segreti della musica bandistica e sviluppando una passione che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Con il tempo, decise di fondare un piccolo gruppo musicale che, cresciuto in popolarità grazie alla sua passione e dedizione, divenne un punto di riferimento per la comunità di Rombiolo”.