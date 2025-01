Mileto, nella Casa della Cultura la presentazione del libro sui mille anni di storia dell’antica capitale normanna

Secoli di trascorso cittadino raccontati e rivisitati alla luce di nuovi documenti e ricerche d’archivio. A poco meno di 25 anni dalla sua prima edizione ritorna fresco di stampa il volume “Mileto, mille anni di storia”. Il libro porta la firma degli studiosi monsignor Filippo Ramondino e Francesco Saverio Galante, rispettivi presidente e componente del direttivo dell’associazione culturale Accademia Milesia. Edito da Corab di Gioiosa Ionica, esso ci accompagna quasi per mano in un percorso avvincente di storia, che dall’anno mille ci porta alla metà dello scorso secolo, epoca della nascita della Repubblica Italiana. Il volume sarà presentato sabato 25 gennaio nella Casa della Cultura della cittadina normanna. L’appuntamento è per le ore 18, in una struttura divenuta nel giro di pochi anni un vero e proprio contenitore di eventi culturali. L’incontro, moderato dal giornalista Vincenzo Varone, dopo i saluti di rito del sindaco Salvatore Fortunato Giordano prevede, nello specifico, gli interventi degli stessi autori e degli studiosi Marilisa Morrone (Università Vanvitelli di Napoli), Vincenzo Naymo (Edizioni Corab) e don Sergio Meligrana (Accademia Milesia). Le conclusioni saranno tratte dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. Il volume è suddiviso in sette capitoli, contenuti in circa 300 pagine ricche di documenti, foto d’epoca e importanti fonti d’archivio. Esso – come spiega in prefazione Naymo – non solo presenta la storia miletese in senso diacronico, «ma la disamina anche attraverso l’approfondimento dei vari ambiti di ricerca quali quelli prettamente politici, storico-artistici e urbanistici che contribuiscono sinergicamente alla costruzione di un ritratto assai dettagliato e documentato della città sulla lunga durata, dagli anni dell’insediamento dei normanni fino alla distruzione in seguito del terremoto del 1783 e alla ricostruzione in altra sede». Ramondino e Galante nel loro libro hanno voluto in particolare soffermarsi sulla storia della Chiesa miletese e delle sue istituzioni sulla lunga durata, partendo dalla nascita della diocesi e giungendo all’epoca recente, alla metà del ‘900.