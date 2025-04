A Tropea la rassegna “Paride” anima il Maggio dei libri 2025 tra mito, cultura e attualità: ecco il programma

Anche per il 2025, la città di Tropea si prepara ad accogliere la rassegna letteraria in occasione del “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale nata nel 2011 per valorizzare il libro e la lettura come strumenti di crescita personale, culturale e civile. Il nome scelto per questa edizione è “Paride”, richiamo mitologico al principe troiano chiamato a compiere una scelta fondamentale tra potere, saggezza e amore. Un simbolo della libertà di scelta che ogni lettore compie seguendo i propri desideri più profondi.

L’edizione di quest’anno si inserisce nel tema istituzionale “Intelleg(g)o”, articolato nei tre assi: Intelleg(g)o… dunque sono, Intelleg(g)o… dunque sento, Intelleg(g)o… dunque faccio. Un invito a esplorare il valore sociale del libro attraverso molteplici generi letterari e prospettive.

Il cartellone della rassegna, articolato in sedici appuntamenti dal 23 aprile al 31 maggio, toccherà temi rilevanti come l’immigrazione, la violenza di genere, l’antimafia, la promozione dei territori e la lotta alle intolleranze, con uno sguardo sempre attento alla letteratura classica e moderna. Non mancheranno gli omaggi a grandi intellettuali calabresi come Corrado Alvaro e Franco Costabile.

Tra le novità più significative, l’apertura alla divulgazione culturale digitale. Autori e personalità emergenti che hanno conquistato il pubblico dei social con i temi dell’arte, della storia e della letteratura parteciperanno agli incontri. L’obiettivo è ambizioso: rendere Tropea un punto di riferimento nazionale per i divulgatori culturali nella primavera, periodo strategico che anticipa la stagione turistica.

A rendere possibile la rassegna è stato l’impegno dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea, guidato dal dirigente prof. Nicolantonio Cutuli, che ha garantito piena collaborazione all’organizzazione.

La rassegna prenderà il via mercoledì 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, con la Passeggiata Letteraria curata dal direttore artistico Dario Godano: un itinerario nel centro storico di Tropea tra vie e larghi dedicati a poeti e scrittori. Partenza da Largo San Michele alle ore 18:30, conclusione alla “Scala Letteraria” in Largo Vaccari. L’iniziativa è gratuita e aperta a studenti, cittadini e turisti, con la partecipazione dell’associazione IGERS-Calabria e Vibo Valentia.

Il programma