Zungri, il percorso delle Porte dipinte si arricchisce: piccoli artisti in campo per realizzare una nuova opera

Il progetto avviato qualche anno fa per rivitalizzare il centro storico ha portato alla realizzazione di opere d’arte su portoni di abitazioni abbandonate a causa dell’emigrazione e progressivo spopolamento. Ora un nuovo e significativo tassello

Un tempo quelle viuzze strette e articolate erano popolate da bambini intenti a giocare, massaie impegnate nelle faccende domestiche, botteghe artigiane. Zungri, come molti altri paesi del Vibonese e della Calabria, ha dovuto nel tempo fare i conti con il dramma dell’emigrazione e lo spopolamento che ha lasciato ferite profonde. Case vuote, strade deserte, centri storici abbandonati. Un declino inarrestabile che la cittadina del Poro, in questi anni, grazie all’interesse crescente sorto attorno alle grotte, al Museo della civiltà contadina e al Santuario della Madonna della neve, sta cercando di arginare.

Porte dipinte

Proprio con l’obiettivo di rivitalizzare il cuore antico del paese è nato il progetto Porte dipinte, frutto del sinergico lavoro portato avanti dal Museo di Zungri e dal Comune. Così le iniziative, già dalla prima edizione, hanno permesso, grazie alla realizzazione di opere d’arte su antichi portoni di abitazioni disabitate, di far rinascere l’interesse nei riguardi del centro storico. Le creazioni prodotte da vari artisti nonché il muro dei proverbi, hanno portato alla nascita di una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Un itinerario che consente ai turisti di percorrere un suggestivo viaggio alla riscoperta delle tradizioni, della cultura locale, dei valori della tradizione contadina.

Il coinvolgimento dei bambini

In questo contesto s’inserisce la prossima iniziativa in programma il 26 e 27 aprile. L’Associazione artistico culturale “Il Giardino di Persefone” in collaborazione con il Museo e Comune di Zungri, aggiungerà un nuovo portone artistico al percorso delle Porte dipinte, che verrà realizzato nei giorni 26 e 27 aprile dai piccoli artisti del Corso d’arte Bimbi di Tropea guidati dalla maestra Pasqualina Lina del Mastro.

L’inaugurazione dell’opera artistica avverrà nel pomeriggio di domenica 27 aprile alla presenza del sindaco di Zungri, Serafino Fiamingo. L’evento artistico culturale è stato pensato e fortemente voluto proprio dai bambini che, nell’ottobre scorso, avevano fatto visita a Zungri insieme alla loro maestra e ai genitori. Un ulteriore e simbolico tassello ad un progetto nato per dare speranza e futuro ad un borgo che punta a consolidarsi nel circuito turistico dei maggiori siti d’interesse della Calabria.