Crimimologia ed Intelligence, al via a Vibo il nuovo anno accademico

Per il corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica previste le relazioni del prof. Fortunato e del procuratore Falvo

Dopo la giornata dedicata alle lauree degli scorsi giorni, riprende ufficialmente l’importante attività culturale e didattica, con un’attenzione particolare al nostro territorio, del corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica ad indirizzo Criminologia e Intelligence.



Martedì 22 settembre si svolgerà l’inaugurazione del nuovo Anno Accademico 2020/2021 dell’Istituto Italiano di Criminologia. L’importante giornata di apertura è dedicata al delicato tema “Scuola, devianza e crimine”. L’attuale condizione in cui versa oggi la scuola merita una particolare attenzione di studio per l’ateneo vibonese: “Un terreno d’indagine criminologica sarà lo stato di profondo abbandono scientifico, culturale, morale, in cui da troppi anni è caduta la scuola italiana”.



Previste le relazioni del prof. Saverio Fortunato, rettore e fondatore dell’istituto vibonese, e del procuratore di Vibo Camillo Falvo, conoscitore delle dinamiche criminali della Calabria.