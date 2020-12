Mileto in jazz: il trio Grillo, Pugliese, Scopelliti interpreta Corea – Video

I tre musicisti propongono "Windows", uno dei brani più apprezzati del famoso pianista, tastierista e compositore americano, riuscendo a regalare agli ascoltatori sei minuti di intense emozioni e sensazioni intime

Prosegue la tradizione di Mileto nel solco della musica jazz. Sulle orme del grande chitarrista Colombo Menniti – forte nella sua prestigiosa carriera di collaborazioni con i più noti jazzisti internazionali e definito dallo storico clarinettista Tony Scott “musicista di rara sensibilità e fuori dal comune” – nella cittadina normanna negli ultimi anni è nata quasi spontaneamente una sorta di “scuola” del settore. Tra i suoi più degni rappresentanti si possono sicuramente annoverare il chitarrista Antonio Rocco Grillo e il batterista Francesco Scopelliti, i quali insieme al contrabbassista di Drosi Tommaso Pugliese hanno di recente dato vita all’affascinante interpretazione di Windows (Finestre), uno dei brani jazz più popolari del famoso pianista, tastierista e compositore americano Chick Corea, vincitore nella sua carriera di ben 22 “Grammy Award”.

L’idea del trio calabrese era di trasmettere attraverso i suoni prodotti la brillantezza delle immagini che via via scorrono nel video, “porgendoli” appunto al pubblico attraverso una “finestra”. E, ancora, facendo sì che le note strumentali si fondano in un tutt’uno con il panorama, i sentieri e i rumori circostanti. L’obiettivo dei tre bravi musicisti si può dire perfettamente centrato, se è vero che con questo lavoro riescono a “regalare” agli ascoltatori sei minuti di emozioni intense e di sensazioni intime all’insegna del jazz, dove improvvisazione, ritmo e maestria strumentale riescono a far emergere il meglio di questo genere musicale. Il video è stato registrato nel “Fat Studio” di Mileto. La produzione è frutto degli stessi artisti, tranne che nel mixaggio e nel mastering audio, curati dal siciliano Claudio Palana.