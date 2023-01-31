Il programma “Concerti del pomeriggio” prevede una serie di appuntamenti musicali che si terranno anche a Bivona, Porto Salvo, San Pietro, Vibo Marina. Protagonisti i giovani musicisti del corso ad indirizzo musicale

L’antica chiesa di San Leonardo è stato il luogo ideale per l’avvio dei “Concerti del pomeriggio”, una serie di eventi organizzati dall’istituto comprensivo statale “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina ed offerti, in modo significativo, a quelle comunità locali del territorio vibonese spesso lasciate fuori, come periferie dimenticate, da eventi di carattere culturale e sociale. Nella bella chiesa parrocchiale, luogo di culto identitario per gli abitanti della frazione di Longobardi, sono risuonate le note di sinfonie classiche e moderne eseguite da una singolare orchestra composta da oltre trenta ragazzi del “Corso ad indirizzo musicale” della Scuola, diretti dai loro insegnanti e applauditi da un pubblico numeroso e attento che ha dimostrato di aver molto apprezzato l’iniziativa che ha visto protagonista il proprio paese. [Continua in basso]

A porgere il benvenuto è stato il parroco don Giovanni Teti, che ha voluto ringraziare l’istituto “Vespucci” per aver scelto la comunità di Longobardi per un significativo momento di gioia ma nello stesso tempo di grande valore culturale e sociale. Il dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti, nel presentare l’evento, ha sottolineato come sia importante, maggiormente dopo la didattica a distanza seguita all’emergenza Covid, uscire fuori dalle aule ed aprirsi alla gente per offrire quanto è stato appreso dai ragazzi, che sono ben lieti di poter contribuire a rianimare la Comunità e soddisfare un bisogno reale come l’ascolto di buona musica. Promuovere il territorio e la conoscenza delle sue opportunità continuando l’educazione e la formazione in contesti di vita reale: questo l’obiettivo che sottende l’iniziativa dell’Istituto.

Il programma completo prevede altri “Concerti del pomeriggio”: sono infatti previsti i seguenti appuntamenti musicali: 10 febbraio presso l’auditorium dell’Istituto Vespucci a Vibo Marina ore 17.30; 1l 17 febbraio si replicherà presso l’Auditorium parrocchiale di Vibo Marina, mentre il 20 marzo è in programma un concerto a Bivona nella chiesa parrocchiale e il 26 maggio a Porto Salvo chiesa parrocchiale. Non verrà dimenticata neanche la più piccola delle frazioni, San Pietro, che ospiterà l’ultimo concerto in programma, con data ancora da definire. L’Ics Vespucci si conferma, anche grazie a queste iniziative, una scuola all’avanguardia, sempre attenta ai temi sociali e culturali e punto di riferimento educativo e formativo per il territorio.

